Velbert: Einbrecher ließen auf Flucht Fahrzeugteile zurück

Velbert. Nach dem Einbruch in den E-Bike-Shop haben die Täter Teile des Fluchtfahrzeuges zurückgelassen. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Auf der Flucht haben die Einbrecher in den E-Bike-Laden Fahrzeugteile von ihrem LKW zurückgelassen. Die Polizei fragt: Wer kennt diese Teile? Bei dem Einbruch waren Räder im Wert von mehreren zehntausend Euro gestohlen worden.

Bei den zurückgelassenen Fahrzeugteilen handelt es sich zum einen um einen Zwischenwandverschluss aus Aluminium, der in Lastkraftwagen als waagerechtes Klemmbrett zur Ladungssicherung in Laderäumen eingesetzt und eingespannt wird. Zum anderen blieb aber auch die komplette Heckklappe der Lastwagenladefläche. Diese klappbare und abnehmbare hintere Ladebracke aus Aluminium, an der Innenseite ausgestattet mit einer klappbaren Steighilfe, trägt auf der Außenseite einen polnischen Firmenaufkleber.

So sieht die Ladebracke (Heckklappe / Außenseite) aus Aluminium aus. Foto: Polizei ME

Vielleicht nur geliehen?

Die Kriminalpolizei hofft auch auf Hinweise aus der Bevölkerung, zu tatverdächtigen Fahrzeugen, an denen diese Teile aktuell eventuell fehlen. Vielleicht wurde der LKW von den Straftätern zur Tatbegehung nur ausgeliehen und der Leihwagen inzwischen bereits ohne die fehlenden Teile zurückgegeben.

Hinweise zur Herkunft der sichergestellten LKW-Teile, wie auch weitere Hinweise zu verdächtigen Beobachtungen, Personen oder Fahrzeugen zur Tatzeit im Tatortbereich, die in einem Zusammenhang mit dem Firmeneinbruch stehen könnten, nimmt die Polizei in Velbert, 02051 946-6110, entgegen.

