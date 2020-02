Velbert. Angela Krumpen las am GSG aus ihrem Buch „Judith und der Junge von Schindlers Liste“. Das Gymnasium gedachte seiner Namensgeber an deren Todestag

Heute (22. Februar) jährt sich der Todestag der Geschwister Scholl und von Christoph Probst zum 77. mal. Die drei Widerstandskämpfer der „Weißen Rose“ wurden am 22. Februar 1943 zum Tode verurteilt und noch am selben Tag in München hingerichtet. Das Geschwister-Scholl-Gymnasium in Velbert gedenkt jedes Jahr anlässlich des Todestages ihrer Namensgeber. Die Jahrgangsstufe elf thematisierte in diesem Jahr das Leben von Emilie und Oscar Schindler.

Entsprechend gut vorbereitet nahmen sie an dem Vortrag von Angela Krumpen unter dem Titel „Spiel mir das Lied vom Leben - Judith und der Junge von Schindlers Liste“ teil. Im Mittelpunkt ihres Vortrages, der auf ihrem gleichnamigen Buch basiert, stand die wahre Geschichte des Holocaust-Überlebenden Jerzy Gross alias Michael Emge und der jungen Geigerin Judith, aus der sich eine kostbare Freundschaft entwickelte.

Angela Krumpen las aus ihrem Buch „Spiel mir das Lied vom Leben - Judith und der Junge von Schindlers Liste“ . Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Zufälle brachten sie zusammen

Zufälle brachten die beiden zusammen. Auf der einen Seite war die zehnjährige Geigerin, deren großes Vorbild der Geiger Itzhak Perlman war. Sie stieß im Internet auf ein Video, in dem Perlman die Filmmusik von Steven Spielbergs Hollywoodfilm „Schindlers Liste“ spielt. Judith wollte auch dieses Stück spielen. Sie sah den Film und wollte fortan jemanden kennenlernen, der den Holocaust überlebte.

Kritik an „Schindlers Liste“

Auf der anderen Seite war der Holocaust-Überlebende Jerzy Gross, der den Film „Schindlers Liste“ mit seiner Frau gesehen hatte. Er war der Meinung, dass der Film ein typischer Hollywood-Hit sei, aber die Geschichte nicht korrekt erzähle. In dem Film wird beispielsweise nicht auf die wichtige Rolle, die Emilie Schindler spielte, indem sie die jüdischen Arbeiter mit Essen versorgte, eingegangen. Voller Empörung erzählte er dies dem Publizisten Ralph Giordano, der ihm riet, die Geschichte aus seiner Sicht zu schildern.

Eine Sendung im Domradio

Gesagt, getan. Am 17. Juni 2008 erzählt Jerzy Gross in der Sendung „Menschen“ des Domradios Angela Krumpen die Geschichte von „Schindlers Liste“ aus seinem Blickwinkel. Dies ist genau der Tag, an dem Judith die Aufnahmeprüfung an der Musikhochschule Köln bestand.

Ein Treffen organisiert

Hans und Sophie Scholl, Gründer bzw. Mitglieder der Widerstandsgruppe „Weiße Rose" an der Münchner Universität, wurden am 22. Februar 1943 hingerichtet. Foto: dpa

Angela Krumpen organisierte ein Treffen zwischen Judith und Jerzy Gross, der auch ein begnadeter Geiger war. Dies ist der Beginn ihrer Geschichte und ihrer Freundschaft. Es folgte eine Dokumentation für die ARD und Arte, in der Jerzy Gross an Originalschauplätzen in Polen Judith seine Geschichte erzählt und erlebbar macht. Jerzy Gross überlebte zwei Ghettos und drei Konzentrationslager.

Freizeitpark auf KZ-Gelände

Auf ihrer Reise nach Plaszow fanden Jerzy und Judith auf dem Gelände des ehemaligen KZ´s einen Freizeitpark, was für Empörung sorgte. Durch Zufall entdeckten sie die Villa „Amon Göth“, die 2008 mitten in einem Wohngebiet stand und auch bewohnt war. Während seines Aufenthalts im Konzentrationslager war diese Villa der Zentrale Ort des KZ´s. Grausame Erinnerungen übermannten Gross als er Judith an diesem Ort von seinem Leben berichtete.

Von Plaszow kam Jerzy ins KZ Gross-Rosen und von kam er ins KZ Brünnlitz, wo er in der Waffenfabrik von Emilie und Oskar Schindler arbeiten durfte, was ihm letztendlich das Überleben des Holocausts sicherte.

Die Veranstaltung kam bei den Schülern gut an. Foto: Bastian Haumann / FUNKE Foto Services

Mit Videosequenzen

In ihren Vortrag bettete Angela Krumpen immer wieder Sequenzen, die bei der Reise nach Polen gedreht wurden, ein, sodass die Schüler (-innen) den Zeitzeugen Jerzy Gross, der im Juni 2014 verstarb, sehen und hören konnten. Angela Krumpen bezeichnet sich und Judith als Z(w)eitzeugen, denen es vergönnt war, mit einem Holocaust-Überlebenden auf eine interessante (Zeit-) Reise zu gehen. Sie sehen es als ihre Aufgabe an, die Geschichte von Jerzy Gross weiterzuerzählen, damit diese nicht in Vergessenheit gerät.

Velbert Sendung beim Domradio Angela Krumpen ist Journalistin, Moderatorin und Autorin. Beim domradio ist sie für die Sendung „Menschen“ verantwortlich. Im Rahmen dieser Sendereihe lernte sie Jerzy Gross 2008 kennen. In dem Buch „Spiel mir das Lied vom Leben“ erzählt sie seine Geschichte als Holocaust-Überlebender. Das Buch ist im Herder-Verlag erschienen und für 12 Euro im Buchhandel erhältlich.

Die Veranstaltung kam bei den Schülern (-innen) gut an. Melissa Guhl: „Ich fand den Vortrag gut. Es ist unmittelbarer, wenn man etwas von Zeitzeugen erfährt bzw. von Personen, die mit ihnen gesprochen haben. Durch die Musik, die Videos und die Bilder entstand eine gewisse Nähe“. Ben Vöth: „Ich fand es spannend und interessant. Das Thema war bisher eher entfernt. Durch die Art des Vortrags kam man dem Thema näher.“ Malte Roggenstein war der gleichen Meinung: „Angela Krumpen brachte es sehr nah und gut rüber.“