Velbert: Ein neues Album mit originalem Foss Doll Sound

2018 begleitete Foss Doll das Weinfest in Velbert. Nun stimmen sie neue Töne an.

Velbert. Matthias und Thomas Bartylla haben eine Platte mit eigenen Songs herausgebracht. Das Duo ist schon lange eine bekannte Größe in der Musikszene.

Musik spielte im Hause Bartylla schon immer eine große Rolle, wurde über mehrere Generationen weitergeben. Und so wurde aus der Leidenschaft für guten Klang bei den Velberter Cousins Thomas und Matthias ein Beruf.

Thomas am Keyboard, Matthias am Saxophon gründeten schließlich Foss Doll. Als Jazz-Quartett begann die Karriere der Velberter mit kleinen Auftritten in Bars. Nach einem Auftritt für die Stadt folgten viele Einladungen von Firmen und Vereinen. Seit 2005 gibt es den Namen, das Musikunternehmen seit 2007.

Velberter Jazz gibt es seit 2005

Mittlerweile ist Foss Doll weit über die Grenzen Velberts bekannt. Deutschlandweit wird das Duo gebucht und auch Auftritte in Australien, Südafrika, Thailand, Frankreich, Tunesien und vielen weiteren Ländern reihten sich in die Erfolgsgeschichte der Musiker ein.

Ein unvergessenes Highlight dürfte der Auftritt mit Celine Dion bei den Bambi Awards sein, aber „jeder Auftritt ist ein kleiner, persönlicher Erfolg und Menschen begeistern zu dürfen ist täglich auf’s Neue beeindruckend“, da sind Matthias und Thomas Bartylla sich einig.

Auftritte wie hier bei der 100 Jahre-Feier der IHK Velbert begleiten Foss Doll gerne. Ihr nächster Auftritt ist am Wochenende zur Eröffnung des Forums Foto: STEFAN AREND / FUNKE Foto Services

Erstes Album mit eigenen Songs von Foss Doll

Eigene Songs hat das Duo schon immer komponiert, doch nun bringen sie erstmals ein Album, das komplett aus eigener Feder stammt, heraus. Bei „get it on“ erwartet den Hörer ein Mix aus Disco, House, Pop, Jazz und Lounge Musik, dabei verleihen die beiden Vollblutmusiker den Stücken einen unverwechselbaren, eigenen Sound. Zwischen energiegeladenen Tracks gibt es auch Songs zum Entspannen.

Als musikalisches Vorbild empfindet Saxophonist Matthias seinen Cousin Thomas und umgekehrt. Eine musikalische Symbiose in der die beiden sich stetig ergänzen und erweitern.

Live ist „Foss Doll“ bei der Eröffnung des Forums zu sehen. Einen musikalischen Eindruck gibt es auch im Internet unter www.fossdoll.de

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert