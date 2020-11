Vieles muss dieses Jahr wegen der Corona-Pandemie ausfallen oder anders stattfinden als die Velberter es sonst gewohnt sind, auch das Sankt Martins Fest kann nicht normal stattfinden. Die traditionellen Umzüge fallen unter die Corona-Schutzverordnung und wurden deshalb untersagt. Ganz ausfallen soll der Sankt Martins Tag jedoch nicht. Das findet Alexandra Szczyrbowski, sie ist Leiterin der Kolping Kindertagesstätte am Hardenberger Hof in Velbert-Mitte.

Die Leiterin der Kolping-Kita Hardenberger Hof Alexandra Szczyrbowski (r.) liest den Kindern die Martinsgeschichte vor. Dazu gab es selbstgebackenen Weckmann. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Die Martinsgeschichte vorgelesen

„Wir feiern Sankt Martin dieses Mal ganz anders als sonst.“, berichtet die Pädagogin. Zusammen mit dem Team hat sie sich einiges ausgedacht, um den Tag – gefeiert wurde einen Tag nach St. Martin – für die Kinder schön zu gestalten. Am Vormittag wurde ein großer Weckmann gebacken und natürlich die Martinsgeschichte vorgelesen. „Wir wollen den Kindern erzählen, was teilen eigentlich bedeutet,“ fährt Szczyrbowski fort. „Jedes Kind hat natürlich auch seine eigene Laterne gebastelt.“ Ihre Laternensonnen und Gänse zeigen die Kinder stolz umher.

„Der Weckmann ist ganz lecker“

Am Nachmittag trafen sich die Kinder dann noch einmal in ihren Gruppen. Jetzt war es an der Zeit den großen Weckmann, den die am Morgen gemeinsam gebacken hatten, zu verkosten. „Der Weckmann ist ganz lecker,“ meint die sechsjährige Emilie. Das hätten die Kinder aus der anderen Gruppe toll gemacht mit dem Backen, lacht sie. „Ein bisschen vermisse ich den ganzen Umzug,“ meint die Kleine, doch jetzt freue sie sich auf das Singen. Denn im Anschluss stand am Abend noch ein ganz besonderes Highlight auf dem Plan.

Auf den Balkonen versammelt

Die Erzieher haben nämlich die Bewohner der Wohngruppe „Barrierefreies Wohnen“ von gegenüber der Kindertagesstätte eingeladen sich auf den Balkonen zu versammeln, um den Kindern beim Singen zu zuhören. „Wir als Team versuchen es den Kindern so schön wie möglich zu gestalten,“ erklärt Szczyrbowski dazu. Und das ist den Pädagogen durchaus gelungen, den freudigen Blicken der Kinder nach zu urteilen.

Die Kinder sangen Martinslieder für ihre direkten Nachbarn. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Viele Bewohner sind der Einladung gefolgt und erwarten die Kinder freudig, als sie mit ihren Laternen nach draußen ziehen. Gesungen werden die Martinsschlager von A bis Z: „Abends, wenn es dunkel wird“, „Sankt Martin ritt durch Schnee und Wind“ und „Ich geh‘ mit meiner Laterne“, bringen die versammelten Kinder am Zaun zu Gehör. Begeistert klatschen die Bewohner. Ein bisschen verunsichert schallt es niedlich „Danke“ von den Kindern zurück.

Teelichter als Trost

Andrea Gaulke wohnt in eine der Wohngruppen. „Die Aktion ist toll, Not macht halt erfinderisch. Kinderlachen ist immer schön,“ freut sie sich. Die Eltern durften leider nicht bei der Aktion dabei sein. Doch als einen kleinen Trost gab es von den Kindern selbst gebastelte Teelichter. Mit etwas Glück gibt es im nächsten Jahr dann wieder einen richtigen Sankt-Martins-Umzug, damit es wieder heißen kann: „Durch die Straßen auf und nieder.“ Weitere Berichte aus Velbert lesen Sie hier.