Velbert: Ein besonderes Geschenk für I-Dötze zum Schulstart

Velbert. Die Stadtbücherei Velbert hat ein ganz besonderes Extra für die Schultüte. Eltern von ABC-Schützen können es in den nächsten Wochen abholen.

Der Tag der Einschulung naht. Eines der schönsten Dinge am Schulbeginn ist sicherlich die gefüllte Schultüte. Die Stadtbücherei Velbert hält hierfür ein passendes Geschenk bereit. Mit der Aktion „Ab in die Tüte“ erhalten Kinder einen Bibliotheksausweis für ihre Schultüte. Von Juni bis August können Eltern ihn für ihre Kinder in der Bibliothek abholen.

Zur Anmeldung sollten sie ihren Personalausweis mitbringen. Den Bibliotheksausweis gibt es dann zusammen mit einer kleinen Überraschung direkt zum Mitnehmen für die Schultüte. Für Kinder, die bereits einen Bibliotheksausweis besitzen, liegt in der Bibliothek ebenfalls ein kleines Geschenk zur Abholung bereit.

Zentralbibliothek Velbert bleibt einige Wochen geschlossen

Die Stadtbücherei weist darauf hin, dass die Zentralbibliothek in Velbert-Mitte ab dem 3. Juli für einige Wochen wegen des bevorstehenden Umzugs ins Forum geschlossen ist. Der Ausweis für die Schultüte kann in diesem Zeitraum selbstverständlich in den beiden Stadtteilbibliotheken Neviges und Langenberg abgeholt werden.

Ein vielfältiges Angebot für Schulstarterinnen und Schulstarter

Mit der Einschulung warten viele neue Herausforderungen auf die I-Dötzchen – eine der Wichtigsten ist es, Lesen zu lernen! Der Besuch der Bibliothek ist hierfür ein bedeutender Schritt in die richtige Richtung. Die Stadtbücherei Velbert hält für die Leseanfängerinnen und Leseanfänger eine große Auswahl aktueller und spannender Kinderbücher bereit. Mit ihrem eigenen Bibliotheksausweis können die Kinder aber nicht nur tolle Bücher, sondern auch Spiele, CDs, Tonie-Figuren, DVDs und PS4-Spiele ausleihen. Weitere Informationen zur Aktion sowie die aktuellen Öffnungszeiten und Telefonnummern sind unter www.stadtbuecherei-velbert.de zu finden.

