Velbert: Eignerbachlauf begeistert 130 Aktive

Neviges. Auch im fünften Jahr begeistert der Eignerbachlauf in Velbert-Tönisheide die Sportlerinnen und Sportler. Dabei legen sich auch Kinder ins Zeug.

Bei bestem Laufwetter – nicht zu heiß und trocken – gingen am Sonntag, 11. September, in Tönisheide 130 Sportlerinnen und Sportler beim Eignerbachlauf an den Start. Davon 30 Kinder und Jugendliche, was den ASV Tönisheide als Veranstalter besonders freut. Zum nunmehr fünften Mal stellte der ASV diesen Wettkampf auf die Beine. Dass angesichts der für den Breitensport schwierigen Lage durch die Corana Pandemie, den Ukrainekrieg sowie die drohende Energiekrise so viele kamen, spricht für sich.

Der Lauf ist beliebt

Der Startschuss fiel auf der Milchstraße. Foto: Martin Gentzik

Der Eignebachlauf mit seinen Distanzen über zehn und fünf Kilometer sowie dem 1,5 Kilometer Kinderlauf ist eine Institution geworden. Kinder legten das Kinderbewegungsabzeichen ab oder hatten ihren Spaß an der Hüpfburg. Zur Stärkung gab’s für Aktive und Zuschauer Herzhaftes vom Grill, groß war auch die Auswahl am Kuchenbuffet. Der ASV Tönisheide dankt allen Aktiven, Helfern und treugebliebenen Sponsoren, sie machen eine solche Veranstaltung erst möglich.

