Velbert: Düsseldorfer im Industriegebiet ausgeraubt

Velbert. Ein Düsseldorfer ist mit seinem Porsche durch das Industriegebiet gefahren. Drei Männer aus einem Transporter sollen ihn überfallen haben.

Ein 28-jähriger Düsseldorfer ist am Sonntag Opfer eines Raubüberfalls an der Industriestraße geworden. Mit vorgehaltener Schusswaffe sollen drei Männer Bargeld, Schmuck und das Handy des Opfers geraubt haben. Trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung, zu der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt worden war, konnten die Täter, die mit einem weißen Lieferwagen geflüchtet sind, nicht gefunden werden. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Auf der Industriestraße

Gegen 16.30 Uhr fuhr der Düsseldorfer mit seinem Porsche auf der Industriestraße. In Höhe der Hausnummer 52 traf er einen entfernten Bekannten, der an einem am Fahrbahnrand abgestellten weißen Lieferwagenstand. Auf Aufforderung des Bekannten kam der 28-Jährige näher. Plötzlich sei er - nach eigenen Angaben - von zwei weiteren Personen aus der Schiebetür des Lieferwagens heraus angegriffen und ins Wageninnere gezogen worden. Die Männer hätten eine Schusswaffe auf ihn gerichtet und ihn geschlagen, so dass er seine Wertgegenstände herausgegeben habe.

Richtung Innenstadt geflüchtet

Anschließend seien die Männer mit dem Fahrzeug, das einem Mercedes Benz Vito geähnelt haben soll, in Richtung Innenstadt geflüchtet. Ein zufällig anwesender Zeuge habe auf Bitte des Opfers die Polizei informiert. Diese führte aufgrund der Angaben des Mannes unmittelbar eine Nahbereichsfahndung durch, zu der auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt wurde.

Die Beschreibung der Räuber

Die flüchtigen Räuber können von dem 28-Jährigen folgendermaßen beschrieben werden: zwischen 25 und 30 Jahre alt, alle drei circa 190 cm groß und bekleidet mit schwarzer Jacke. Eine Person soll eine graue Mütze getragen haben und eine Person soll eine auffallend krumme Nase haben.

Polizei sucht Zeugen

Der 28-Jährige wurde nach eigenen Angaben durch den Überfall nicht verletzt und lehnte eine medizinische Begutachtung ab. Die Polizei leitete ein Strafverfahren zu dem Raubüberfall ein. Im Rahmen der noch andauernden kriminalpolizeilichen Ermittlungen bittet die Polizei Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Überfallgeschehen, den Tatverdächtigen oder dem flüchtigen Fahrzeug machen können, sich mit der Polizei Velbert, 02051 946 6110, in Verbindung zu setzen.