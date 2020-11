Velbert: Dreister Dieb bedient sich in Friseursalon

Velbert. Ein unbekannter Täter hat die kurze Abwesenheit des Personals genutzt, um sich in der Kasse zu bedienen. Die Polizei sucht zwei Zeugen.

Ein besonders dreister Dieb hat am Mittwochnachmittag, so die Polizei, einen Friseursalon an der Bahnhofstraße heimgesucht. Als die Beschäftigten sich in den hintern Räumen befanden und sich keine Kunden im Laden aufhielten, schlich sich der unbekannte Dieb in den Salon. Er öffnete die Ladenkasse in der Theke und stahl rund 150 Euro Bargeld. Mit dieser Beute flüchtete er gerade aus dem Geschäft, als er entdeckt wurde. Der Mann flüchtete zu Fuß in Richtung Stadtgalerie und entkam weiter in unbekannte Richtung.

Der Straftäter wird wie folgt beschrieben: männlich, ca. 40 bis 50 Jahre alt, 175 bis 180 cm groß, seitlich kurz geschnittene Haare, er trug eine Brille mit silbernem Gestell und hatte ein ungepflegtes Erscheinungsbild. Beim Verlassen des Tatortes soll der Dieb von zwei bislang noch unbekannten jungen Männern verfolgt worden sein, die aber nicht zum Tatort zurückkehrten und deren Identitäten daher bislang unbekannt sind. Sie könnten wichtige Zeugen für die weiteren polizeilichen Ermittlungen sein und werden deshalb gebeten, sich bei der Velberter Polizei zu melden. Hinweise zur Tat, zum Täter, wie auch die Meldung der zwei zuvor benannten oder auch weiterer Zeugen, nimmt die Polizei in Velbert 02051 946-6110 entgegen. Weitere Berichte aus Velbert lesen Sie hier.