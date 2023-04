Velbert: Drei Vereine erhalten jeweils bis zu 500 Euro

Bereits in der Vergangenheit haben die Stadtwerke Velbert mit der Initiative „Velbert zeigt Herz“ Vereine unterstützt – in diesem Fall (Archivbild) überreichte Bert Gruber, kaufmännischer Leiter der Stadtwerke Velbert (r.), Christian Bieselt (l.) und Volker Münchow (M.) 500 Euro für ihren Verein Freischütz Langenberg 1926.

Velbert. Zur Eröffnung ihres neuen Kundencenters bieten die Stadtwerke Velbert mehrere Aktionen an – unter anderen können Vereine gefördert werden.

Das Kundencenter der Stadtwerke Velbert zieht um – und die Eröffnung am neuen Standort an der Berliner Straße 15b wird gefeiert: Am 6. Mai können Interessierte die neuen Räumlichkeiten bei Kaffee und Waffeln begutachten.

Längere Öffnungszeiten, besserer Service für die Kunden, mehr Platz – für die Stadtwerke Velbert drei gute Gründe für den Umzug aus der Fußgängerzone an die Berliner Straße, wo früher die Sparkasse HRV eine Filiale hatte.

Stadtwerke Velbert öffnen ihr neues Kundencenter am 6. Mai

Ab dem 6. Mai werden die Stadtwerke am neuen Standort zu finden sein. Über den Umzug besonders freuen sollen sich auch drei Velberter Vereine, für die es eine Sonderaktion im Rahmen der Spendeninitiative „Velbert zeigt Herz“ geben wird.

In die frühere Sparkassen-Filiale an der Berliner Straße ziehen die Stadtwerke Velbert. Foto: Vladimir Wegener / FUNKE Foto Services

Im Rahmen von „Velbert zeigt Herz“ werden gemeinnützige Projekte von Velberter Vereinen durch die Stadtwerke finanziell unterstützt. Dabei entscheiden die Bürgerinnen und Bürger über die Zuteilung von sogenannten „Förderherzen“.

So können sich Vereine aus Velbert bewerben

Für die aktuelle Sonderaktion können sich gemeinnützige Vereine mit einem aktuellen Projekt online unter www.stadtwerke-velbert.de/spendenaktion bewerben: Einsendeschluss ist der 21. April. Drei Vereine, die im Losverfahren ausgewählt werden, haben dann die Chance, am Eröffnungstag jeweils 500 Euro Spendengelder zu bekommen. Denn: Die Besucherinnen und Besucher können im Rahmen einer Glücksradaktion direkt Herzen – jeweils im Wert von 50 Cent – auf die gewählten drei Vereine verteilen. Je mehr Besucher am Glücksrad drehen, desto sicherer ist die Spende für die drei Vereine.

„Velbert zeigt Herz“ hat 81 Projekte mit mehr als 32.000 Euro unterstützt

Die Aktion Velbert zeigt Herz gibt es bereits seit mehr als vier Jahren. „Bisher konnten wir insgesamt 81 Projekte mit 32.337 Euro unterstützen“, berichtet Bert Gruber, kaufmännischer Leiter der Stadtwerke: „Wir wollen dort helfen, wo sich Bürger für Velbert stark machen. Das Engagement für das Gemeinwohl ist essenziell für unsere Gesellschaft, das müssen und wollen wir entsprechend wertschätzen.“

