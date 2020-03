Velbert: Drei Motorradfahrer bei Unfall schwer verletzt

Neviges. Bei einem Unfall auf der Kuhlendahler Straße in Velbert wurden drei Motorradfahrer schwer verletzt. Einer war zuvor mit 100 km/h gerast.

Bei einem Unfall auf der Kuhlendahler Straße wurden am frühen Dienstagabend, 17. März, drei Motorradfahrer schwer verletzt. Mehrere Motorradfans hatten sich zum Teil in kleinen Gruppen am Rande der Kuhlendahler Straße versammelt. Trotz der Rüttelstreifen auf der Fahrbahn fuhren sie nach Polizeiangaben die Serpentinenstrecke mehrmals herauf und herunter.

Den Berg herauf gerast

Gegen 17.30 Uhr gab dann ein 20-jähriger Velberter mit seiner orangefarbenen KTM RC8 bergauf in Richtung Autobahn richtig Gas: Noch in der 50 km/h Zone beschleunigte er sein Motorrad besonders stark, um mit einem sogenannten „Power-Wheelie“ nur auf dem Hinterrad zu fahren. Dabei fuhr er nach Angaben mehrerer Zeugen mindestens 100 Stundenkilometer. Als ein 16-jähriger Wuppertaler mit einem blauen Leichtkraftrad vom Seitenstreifen auf die Kuhlendahler Straße bog, bremste der Raser mit seinem „Wheelie“ scharf, verlor dabei die Kontrolle über sein Motorrad und stieß mit dem 16-Jährigen zusammen. Dabei wurden beide Fahrer auf die Fahrbahn geschleudert.

Fahrer stießen zusammen

Eines der herumfliegenden Motorräder traf dann noch einen 17-jährigen Motorradfahrer, der gerade rechts auf dem Geh- und Radweg stand. Auch er wurde dadurch schwer verletzt. Alle drei kamen mit schweren, aber nicht lebensgefährlichen Verletzungen in die umliegenden Krankenhäuser. Die Kuhlendahler Straße zwischen der Kreuzung Bernsau-/Schmalenhofer Straße und der Autobahn A 535 blieb bis 19.40 Uhr komplett gesperrt.