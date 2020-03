Langenberg. In Velbert-Langenberg kommt das öffentliche Leben weitgehend zum Erliegen. Die LSG stellt den Betrieb ein, die Gemeinden sagen Veranstaltungen ab.

Dier Einschränkungen im öffentlichen Leben aufgrund der Corona-Pandemie machen auch vor der Senderstadt nicht Halt. Die Langenberger SG setzt bis auf Weiteres ihren Trainings- und Übungsbetrieb aus, auch die Jahreshauptversammlung, geplant für den 20. März, fällt aus. Der Termin wird nachgeholt, sobald es möglich ist.

Große Veranstaltungen – so wie hier das Weihnachtsmusical – werden in der evangelischen Gemeinde Nieremhof vorerst nicht mehr stattfinden. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Die Kirchengemeinden in Langenberg reagieren auch auf die Entscheidungen der Landesregierung: Alle Veranstaltungen der Evangelischen Kirchengemeinde Nierenhof und des CVJM werden auf unbestimmte Zeit ausfallen. Sonntags findet um 10 Uhr ein Online-Gottesdienst statt, der ausschließlich über Livestream – kirche-nierenhof.de/stream – zu erreichen ist. Das Gemeindebüro bleibt geöffnet und ist auch telefonisch zu erreichen.

Keine privaten Vermietungen vorerst

Bis auf weiteres werden keine privaten Vermietungen vorgenommen. Die Gemeinde bietet aber Unterstützung an – ein engagiertes Team stehe zur Verfügung und übernehme etwa Einkäufe oder Botengänge für die, die in diesen Tagen besser zu Hause bleiben. Wer diese Hilfe in Anspruch nehmen möchte, kann sich zwischen 9 und 12 Uhr im Gemeindebüro unter 02052 961494 melden.

Die Evangelischer Gemeinde Nierenhof verschiebt die Bonhoeffer-Woche auf den April nächsten Jahres. Auch der Gospeltag mit Helmut Jost – geplant für den 28. März – sagt die Gemeinde ab. „Der Gospeltag wird an einem späteren Termin nachgeholt und die Anmeldungen behalten vorerst ihre Gültigkeit“, teilt das Gemeindebüro mit.

Frühlingsmarkt entfällt, Seniorenreisen fallen aus

Der Literaturkreis von Ruth Scharf wird sich vorerst nicht mehr in der Bücherquelle in Velbert-Langenberg treffen. Foto: Detlev Kreimeier / WAZ Fotopool

Der Literaturkreis in der Bücherquelle findet vorerst nicht statt. Die Werbervereinigung wiederum muss den für dieses Jahr geplanten Höhepunkt absagen: Das Steampunk-Festivalk findet nicht statt. Wann es einen Ersatztermin gibt, steht noch nicht fest, die Werbevereinigung informiert dazu aber auf ihrer Homepage. Weitere Informationen gibt es auch auf www.AdalbertTrifftSteampunk.de.

Der Frühlingsmarkt im Haus Meyberg, dem Seniorenzentrum der Awo an der Pannerstraße, ist abgesagt. Damit sollen Bewohner und Besucher gleichermaßen geschützt und die Ansteckungsmöglichkeiten reduziert werden. Das teilt die Awo.

Der Soziale Reisedienst der Awo Hattingen/Sprockhövel teilt mit, dass alle geplanten Reisen bis Ende April abgesagt werden. Auch wenn massive wirtschaftliche Einbußen damit verbunden sind, sieht er sich mit dieser Entscheidung insbesondere als Veranstalter von Seniorenreisen in der Pflicht und in der Verantwortung, um der akuten Gefährdungslage für ältere und alte Menschen zu begegnen. Die Awo betont, dass nach heutigem Stand alle anderen Reisen ab Mai wie geplant durchgeführt werden. Ausführlichere Informationen sind erhältlich bei der Awo Hattingen/ Sprockhövel: 02339 916139.