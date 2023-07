Velbert: Diese Strafen drohen den Cannabis-Züchtern

Velbert. Die Polizei hat in Velbert eine größere Cannabis-Plantage hochgenommen. Mit welcher Strafe die Betreiber rechnen müssen.

Bei einer Razzia in Velbert hat die Polizei fast 1000 Cannabis-Pflanzen auf einer illegalen Drogenplantage entdeckt. Die Jahresernte hätte einen Wert von rund 1,2 Millionen Euro gehabt.

Allerdings wurden keine Tatverdächtigen gefasst. Welche Strafe würde ihm oder ihnen drohen?

Vergleichsweise große Plantage

Laut Oberstaatsanwalt Wolf-Tilmann Baumert aus Wuppertal ist dies eine vergleichsweise größere Cannabis-Plantage, was die Zahl der Pflanzen betrifft. So ein Fund käme in der Region nicht allzu häufig vor. Beim Strafmaß komme es auf die Tatbeteiligung an.

Die Polizei stellte nahezu 1000 Cannabis-Pflanzen sicher. Foto: Polizei Mettman / Polizei ME

Er hängt an der Tatbeteiligung

„Jemand, der nur mal die Pflanzen gegossen hat, wird sicher weniger hart bestraft als derjenige, der die Plantage betreibt oder die Hintermänner“, so Baumert. Bei dieser Dimension drohten den Verantwortlichen empfindliche Freiheitsstrafen. Wie die Behörden auf die Spur der Plantage gekommen sind, wollte der Staatsanwalt nicht verraten.

