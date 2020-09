Velbert: Diebin stiehlt EC-Karten und hebt 1800 Euro ab

Velbert. Diebin griff 78-Jähriger in die Tasche. Polizei sucht die Täterin nun mit dem Foto aus der Überwachungskamera einer Bank.

Eine bislang unbekannte Täterin hat am Montag, 27. Juli, gegen 10.40 Uhr, in einem Drogeriemarkt an der Friedrichstraße das Portemonnaie einer 78-jährigen Frau gestohlen. In der Geldbörse befanden sich neben Bargeld auch zwei EC-Karten nebst PIN. In einer nahe gelegenen Bankfiliale an der Friedrichstraße hab die Diebin 1800 Euro vom Konto der Geschädigten ab. Mit dem Foto aus der Überwachungskamera sucht die Polizei nun nach der Frau. Wer Angaben zu der Frau machen kann, sollte sich mit der Polizei in Verbindung setzen: 02051 946 - 6110.