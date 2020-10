Velbert: Diebe stehlen vier Tonnen Metallschrott aus Firma

Velbert. Einbrecher knacken die Zahlenschlösser eines Unternehmen in der Velberter Industriestraße. Polizei sucht nun den Transporter, der benutzt wurde.

Unbekannte Einbrecher haben am Wochenende vier Tonnen Metallschrott vom Gelände einer Firma an der Industriestraße gestohlen.

Ein Mitarbeiter entdeckte am Montagmorgen gegen 5.30 den Einbruch auf den Lagerplatz des Unternehmens. Augenscheinlich hatten die Täter am vergangenen Wochenende zu noch nicht bekanntem Tatzeitpunkt mehrere Zahlenschlösser aufgebrochen, um sich so Zugang auf den Hof und zu mehreren Containern zu verschaffen, in denen Metallschrott deponiert war. Die Täter entwendeten rund vier Tonnen Metall, weshalb die Polizei davon ausgeht, dass sie mindestens mit einem größeren Transporter, wenn nicht gar mit einem Lkw vorgingen. Konkrete Hinweise auf das benutzte Tatfahrzeug liegen der Polizei jedoch nicht vor. Insgesamt entstand ein Beuteschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

