Velbert: Diebe stehlen Lenkrad und Navi aus BMW

Neviges. Unbekannte stehlen in Velbert ein Lenkrad und ein Navi aus einem BMW. Dies ist die dritte Tat in dem Viertel: Auch zwei Mini wurden aufgebrochen

Wieder wurde in Velbert im Ortsteil Tönisheide ein Auto aufgebrochen, wieder ließen die Täter ein hochwertiges Navigationsgerät mitgehen – und dieses Mal zusätzlich ein Lenkrad. In den vergangenen Tagen, so hatte die Kreispolizei Mettmann berichtet, wurden bereits in der Siedlung am Wimmersberg aus zwei BMW Mini Cooper fest installierte Navigationsgeräte gestohlen. Am Donnerstag, 9. Dezember, registrierte die Polizei in Velbert nun den dritten Diebstahl, in diesem Fall hatten es die Täter auf einen BMW 430l abgesehen.

Die genaue Tatzeit ist unbekannt

Ein Lenkrad und ein Navigationsgerät stehlen bisher unbekannte Täter aus einem BMW 430I.. Foto: Kreispolizei Mettmann

Der Wagen stand bereits seit Samstag, 4. Dezember, am Straßenrand der Nevigeser Straße auf Höhe der Hausnummer 235. Ein Mitarbeiter einer benachbarten Werkstatt entdeckte am Donnerstag, 9. Dezember, dass der Wagen aufgebrochen und sowohl Lenkrad als auch das fest installierte Navigationsgerät ausgebaut waren. Der genaue Tatzeitpunkt ist bislang noch unbekannt. Daher fragt die Polizei: Wer hat in den vergangenen Tagen verdächtige Beobachtungen im Umfeld des Autos gemacht? Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei in Velbert jederzeit entgegen unter 02051 946-6110. Aktuell ermittelt die Polizei, ob es einen Zusammenhang zwischen den drei BMW-Aufbrüchen gibt und hier ein oder mehrere Serientäter am Werk waren.

