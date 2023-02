Velbert: Die „Kulturloewen“ feiern Internationalen Frauentag

In der Vorburg Schloss Hardenberg in Velbert-Neviges laden die „Velberter Kulturloewen“ beim Internationalen Frauentag zu Workshops und Kabarett ein.

Neviges. Die Velberter Kulturloewen stellen in Velbert-Neviges zum Internationalen Frauentag ein Wochenende lang jede Menge Programm auf die Beine.

Starke Frauen in der Vorburg Schloss Hardenberg. Die „Velberter Kulturloewinnen“, wie sich die Velberter Kulturloewen zu diesem speziellen Anlass bezeichnen, stellen zum Internationalen Frauentag in Velbert-Neviges jede Menge Programm auf die Beine. Frei nach Astrid Lindgren: „Lass dich nicht unterkriegen, sei frech und wild und wunderbar“ gibt es an dem Wochenende Samstag, 11. März und Sonntag, 12. März, Kabarett und gleich drei unterhaltsame und informative Workshops für Frauen und Mädchen.

Kabarettistin Liese-Lotte Lübke kommt nach Velbert

Liese-Lotte Lübke zeigt ihr neues Programm „Und wenn schon...“ in der Vorburg. Foto: Foto Hof Jünger.

Am Samstag, 11. März, 19 Uhr, kommt Liese-Lotte Lübke mit ihrem Abenteuerkabarett „Und wenn schon…“ in die Vorburg. So wie sie sich als Gleitschirmpilotin von den höchsten Bergen stürzt, so ist ihr Soloprogramm: aufregend, frech, stürmisch, frei und frisch. Unerwartet spricht sie gesellschaftliche Tabuthemen an, die unter die Haut gehen, so die Kulturloewinnen.

Beim Selbstverteidigungskurs Gefahren erkennen

Gleich drei tolle Angebote für Mädchen und Frauen gibt es am Sonntag, 12. März: Beim ersten Workshop, einem Selbstverteidigungskurs mit dem Jiu Jitsu Verein Nippon 1979, geht es darum, Gefahren zu erkennen und zu vermeiden. Der Kurs läuft von 11 bis 14 Uhr. Nach theoretischer Einführung gibt es praktische Übungen im Freien. Der Kurs ist geeignet für Frauen ab 16 Jahren. „Starke Mädchen“ heißt der zweite Workshop, 11 bis 13 Uhr, geeignet für Mädchen im Alter von acht bis 13 Jahren. Selbstzweifel waren gestern: Theaterpädagogin Svenja Hamel zeigt den Mädchen, was in ihnen steckt. Ziel ist, das Selbstwertgefühl zu stärken, dafür gibt’s vom Profi jede Menge Tipps für ein starkes Auftreten.

Beim Workshop sicheres Auftreten trainieren

Der dritte Workshop „Sicheres Auftreten“, 14.30 bis 16.30 Uhr, ist gedacht für erwachsene Frauen. Im Fokus steht hier die Arbeit mit dem eigenen Körper. Wie wirke ich auf Andere? Wie aktiviere ich Körper, Stimme und Bewegung für ein sicheres Auftreten? Unter der Anleitung der Dozentin Svenja Hamel haben die Teilnehmerinnen die Möglichkeit, sich in unterschiedlichen Übungen auszuprobieren. Alle Workshops sind kostenlos. Die Plätze sind begrenzt, daher muss man sich anmelden. Anmeldung mit der Angabe der Workshopnummer, Name und Geburtsdatum per E-Mail an: anmeldung.theater@velbert.de.

Die Tickets für das Kabarett am 11. März kosten 15 Euro, ermäßigt 6 Euro, erhältlich online auf www.kulturloewen.de sowie bei folgenden Vorverkaufsstellen: Velbert-Neviges: Weinhandel Stellwag, Elberfelder Straße 65, Tel: 02053 883 22 73; Velbert-Mitte: Tourist-Info im Schloss- u. Beschlägemuseum, Oststraße 12, Tel: 02051 60550; Velbert-Langenberg: Buchhandlung Kape, Hauptstraße 58, Tel: 02052 3761.

