Velbert: Der Rhythmus-Chor sagt sein Adventskonzert ab

Neviges. Der Rhythmus-Chor sagt schweren Herzens sein Adventskonzert im Dom ab. Angesichts der hohen Infektionszahlen wolle man kein Risiko eingehen.

Der Rhythmus-Chor sagt „sehr schweren Herzens“, so die Vorsitzende Brigitte Hagling, das traditionelle Adventskonzert am 28. November im Dom ab. Angesichts der hochdramatischen Lage mit immer höheren Inzidenzzahlen habe man sich nach langem Ringen zu diesem Schritt entschlossen. Nicht nur der Chor hatte sich monatelanger Proben so sehr auf dieses Konzert gefreut, auch der neue Chorleiter Michael Hagling fieberte seinem Debüt entgegen.

Alle waren perfekt vorbereitet

Taktstock-Übergabe bei den Haglings: Der ehemalige Chorleite Manfred Hagling (links) übergab am 3. Oktober 2021 die Chorleitung an seinen Sohn Michael. Angesichts der hohen Corona-Infektionszahlen muss das Konzert nun abgesagt werden. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Aus Liebe zur Musik seien alle Chormitglieder seit Monaten mit Feuereifer beim „Training“ gewesen, sagt Brigitte: Verlängerte Chorproben, zusätzliche Proben, ein 3-tägiges Intensivprobenwochenende und ein Intensivprobentag - alles sei super gelaufen. Das Programm war konzertreif, alle hätten sich so sehr auf diesen Nachmittag gefreut – zumal im Jubiläumsjahr schon so viele Auftritte dem Corona-Lockdown zum Opfer gefallen waren, und auch das letzte Adventskonzert musste schon pandemiebedingt ausfallen.

Jedes Risiko vermeiden

So sehr diese erneute Absage allen in der Seele weh tue, es gäbe keine andere Möglichkeit. „Wir wollen“, so Brigitte Hagling, „kein Risiko eingehen, auch wenn uns durch die Absage des Konzertes ein finanzieller Schaden entsteht. Wir haben eine Fürsorgepflicht für unsere Chormitglieder, aber auch für unsere Zuschauer.“ Das Konzert soll mit verändertem Programm nun im Frühjahr nachgeholt werden. Tickets aus den Vorverkaufsstellen von NeanderTicket werden in den Vorverkaufsstellen erstattet. Bei Tickets, die im Internet verkauft wurden, erfolge eine Information per E-Mail. Sofern die Karten nicht zurückgegeben werden, behalten sie ihre Gültigkeit für das Konzert im Frühjahr 2022.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert