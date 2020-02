Neviges. Der Obst- und Gartenbauverein startet in die neue Saison. Am 29. Februar erfahren Hobbygärtner, was zu tun ist, damit der Obstbaum Früchte trägt.

Der Obst- und Gartenbauverein Neviges startet am Samstag, 29. Februar, in die neue Saison und lädt zum ersten Termin auch gleich Gäste ein: Im Garten von Günter Lipka und Eva Degens, Reiger Weg 19 a, demonstriert ein Experte den perfekten Schnitt von Obstbäumen. Damit auch in diesem Jahr die Ernte wieder reichlich ausfällt. „Man kann im Frühjahr und im Herbst schneiden. Jetzt im beginnenden Frühjahr gibt es noch die Möglichkeit zu korrigieren, daher nehmen wir immer diesen Termin“, sagt der 1. Vorsitzende Gerd Teichmüller. Aus Altersgründen stellte er sich ein letztes Mal auf der Jahreshauptversammlung im Parkhaus Seidl zur Wahl und wurde wie immer in den letzten 25 Jahren einstimmig bestätigt. Ende des Jahres möchte der 82-Jährige dann kürzer treten.

Nur bis März Bäume stutzen

Der neue und alte Vorstand: vorne sitzend von links nach rechts Gerd Scheven, Gerd Teichmüller, Gerd Plein, dahinter stehend Christina Sperling, Günter Lipka, Armin Doll und Gabriele Schnabel. Foto: Obst- und Gartenbauverein

Doch in der kommenden Saison steht er noch an der Spitze des Vereins, der just in seinem Geburtsjahr gegründet wurde. Zurück zum Termin am Samstag, 29. Februar: „Dann schneiden wir raus, was raus muss. Jetzt, Ende Februar, kann man das noch machen, bevor der Saftdruck steigt“, erläutert der Experte. Später, so Gerd Teichmüller, drücken die Bäume den Saft in die Blätter. Wenn man dann schneide, „dann weint der Baum“. Doch bis Anfang März könne man noch stutzen, das sei kein Problem. Und was gibt es sonst im Moment für Hobbygärtner zu tun? Da fällt die Antwort kurz und knapp aus: „Nichts. Abwarten und sich ausruhen für die kommende Frühjahrsarbeit.“ Vor Mitte März gebe es ja auch noch keine Pflanzen zu kaufen. „Der Garten liegt jetzt still, man muss sich gedulden“, sagt Gerd Teichmüller, der sich auch schon darauf freut, in seinem grünen Paradies loszulegen.

Stammtisch ist neu im Angebot

Velbert Viele Tipps für Gartenfreunde Beim Obst- und Gartenbauverein ist jeder willkommen, der sich für Pflanzen interessiert. Auch, wer nur einen Balkon sein Eigen nennt, bekommt hier wertvolle Tipps. Zurzeit hat der Verein rund 140 Mitglieder. Wer sich für eine Mitgliedschaft interessiert: Bitte eine mail schreiben an: gerd.teichmueller@arcor.de. Nicht nur Mitglieder, auch Gäste sind bei der Pflanzenbörse am 16. Mai, 9.30 bis 12 Uhr am Parkhaus Seidl, Bernsaustraße, willkommen. Hier kann man nach Lust und Laune Pflanzen tauschen, dazu gibt es kostenlos jede Menge Informationen.

Rund 70 Mitglieder kamen zur Jahreshauptversammlung. Um einen Vorstand zu wählen und auch um zu hören, was in diesem Jahr alles auf dem Programm steht: So fährt der Verein am 2. Mai zum botanischen Garten Solingen, am 6. Juni zur Landesgartenschau nach Kamp-Lintfort, am 11. Juli steht die Tagesfahrt zum Schloss Moyland am Niederrhein an. Doch vorher kürt im Juni die Jury traditionell den schönsten Garten des Vereins. Neu in diesem Jahr: Bei einem Stammtisch, der mehrmals im Jahr angeboten wird, können sich die Mitglieder über diverse Themen austauschen wie zum Beispiel „Bienen und ihr Lebensraum“ oder „Pflanzenanzucht“. Unter dem Motto „Stammtisch unterwegs“ geht es am 7. August in den botanischen Garten Solingen, hier steht eine Kräuterführung auf dem Programm. Am 1. November treffen sich die Gartenfreunde zum letzten offiziellen Termin des Vereins, dem Jahresabschlussfest mit Kaffeetrinken im evangelischen Gemeindehaus Tönisheide.

Vorstand gewählt

Bei den Wahlen wurde nicht nur Gerd Teichmüller bis Ende des Jahres in seinem Amt als 1. Vorsitzender bestätigt, sondern auch der kommissarische zweite Vorsitzende Gerd Plein. Es gibt aber auch neue Gesichter im Vorstand: Zur Kassiererin und Schatzmeisterin wurde Christina Sperling gewählt, die hiermit Gerd Scheven beerbt. Der Gartenfreund, der 38 Jahre für die Kasse verantwortlich war, trat ebenfalls aus Altersgründen zurück. Auch die langjährige und engagierte Pressesprecherin Gabriele Schnabel stellte ihr Amt zur Verfügung; als Nachfolger wählten die Gartenfreunde Armin Doll.