Velbert: Den Schülern Lust aufs Buch machen

In den Klassen fünf bis zwölf am Nikolaus-Ehlen-Gymnasium herrscht an diesem Morgen entspannte Ruhe. Es ist Vorlesetag. Beinahe mucksmäuschenstill hören die Schüler zu. Während in der ersten Stunde die Lehrer vorlesen, dürfen in der zweiten Unterrichtsstunde die Mädchen und Jungen aus Büchern, die sie gerade selbst lesen, vorlesen. Das Innenstadtgymnasium nimmt zur ersten Mal mit einem größeren Aktionstag am bundesweiten Vorlesetag teil.

Ein Drittel regelmäßige Leser

Und das hat durchaus einen Grund. Denn nur rund ein Drittel der Schüler an diesem Gymnasium lesen regelmäßig Bücher, schätzt Lehrerin Stephanie Schlaak. Dabei ist derjenige, der lesen kann, klar im Vorteil, wie Schuldirektor Conrad Aust zum Auftakt des Lesetags feststellte

Der Leseförderung verschrieben

Deshalb hat sich die Schule der Leseförderung verschrieben. Und alle Schüler von der 5. Klasse bis zu den Abiturienten machen mit. Und es gab Verbindendes zwischen den ganz Kleinen und denjenigen, die schon fleißig Punkte für ihr Abi sammeln: die Aktion „Ich schenk Dir eine Geschichte“. Fünft- und Sechstklässler haben einen Wunschzettel ausgefüllt mit dem Thema für eine Geschichte, die sie gern einmal lesen wollten. Da standen dann „Ritter, Prinzessin oder auch Piraten“ auf der Liste. Die ging an die Oberstufenschüler, die ihrer Fantasie nun freien Raum lassen konnten. Die Schule stellte besonders schönes Papier zur Verfügung und Bändchen, so dass die schönen Geschichten auch ansprechend präsentiert werden konnten.

Jan hat eine Leserolle nach „Das böse Buch“ beim Vorlesetag im Nikolaus-Ehlen-Gymnasium gebastelt. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Kreativer Umgang mit Büchern

Mit Büchern beschäftigten sich die Schülerinnen und Schüler anschließend auch kreativ. Aus alten Chips-Verpackungen wurden Leserollen hergestellt. Andere falteten Klapp-Bücher. Die Ergebnisse der anderen kreativen Beschäftigungen mit Büchern werden in der Stadtbücherei und nach Weihnachten dann auch in der Thalia-Buchhandlung ausgestellt werden.

Keine Infotage Eigentlich sollte am heutigen Samstag ein Tag der offenen Tür am NEG Eltern und Schüler der künftigen 5. Klassen über die Schule informieren. Wegen Corona wurde der gestrichen. Ob ein Informationsformat in der Schule im Januar angeboten werden kann, hängt vom weiteren Verlauf der Pandemie ab. Auf der Homepage der Schule soll es daher weitere Informationen geben. Diejenigen, die sich bereits für den Tag der offenen Tür bzw. den NEG-Check registriert hatten, werden so schnell wie möglich per E-Mail kontaktiert und erhalten weitere Hinweise.

Empfehlungen für Großeltern

Die Siebtklässler rezensierten ihre Lieblingsbücher und empfahlen sie weiter. Daraus soll eine Bücherliste entstehen, die ab Anfang Dezember auf der Homepage der Schule zu finden sein wird. „Dann haben auch Großeltern einen Anhaltspunkt, über welche Titel sich ihre Enkel freuen würden“, sagt Stephanie Schlaak.

500.000 Teilnehmer bundesweit

Mehr als 500.000 Vorleser/-innen und Zuhörer /-innen haben sich am diesjährigen bundesweiten Vorlesetag am Freitag, 20. November, beteiligt – trotz der aktuellen Situation. Gemeinsam haben Die Zeit, Stiftung Lesen und Deutsche-Bahn-Stiftung alle Menschen dazu aufgerufen, Kindern vorzulesen und somit ein Zeichen für die Bedeutung des Vorlesens zu setzen. Um den aktuellen Kontaktbeschränkungen Rechnung zu tragen, setzten die Initiatoren in diesem Jahr auf digitale Aktionen. Weitere Berichte aus Velbert lesen Sie hier.