Velbert: Das sind die beliebtesten Babynamen 2019

Die Velberter Eltern liegen bei der Wahl der Vornamen für ihre Neugeborenen genau im Bundestrend. Insgesamt registrierte das Standesamt in Velbert im vergangenen Jahr 1124 Geburten. Die meisten Kinder (712) erhielten einen Vornamen, nur für zwei Kinder ließen die Eltern mehr als drei Vornamen eintragen.

Ella, Emma und Mila lagen mit ja elf Eintragungen in der Schlossstadt an der Spitze bei den Mädchennamen und bestätigen den Bundestrend. Dort landete Emma auf Platz 1, Mila folgt auf Rang 7 und Ella auf Platz 9. Bei den Jungs ist Paul mit zwölf Nennungen Spitzenreiter, bundesweit landete der Namen auf Platz 2. In Velbert folgen Noah mit zehn Eintragungen (bundesweit: 6) und Jonas mit zehn (5). Milan landet mit acht Nennungen auf Platz vier, dieser Name ist bundesweit nicht in den Top 10 vertreten. Der bundesweite Spitzenreiter Ben landete in Velbert mit fünf Eintragungen nur auf Rang 12. https://www.waz.de/staedte/velbert/article227940649.ece

Bei den Mädchen landen Leonie und Lina mit zehn Nennungen auf Platz zwei: Leonie steht bundesweit nicht unter den Top10, Lina hat Rang sechs. Jeweils acht Eintragungen haben Emilia und Marie, es folgen Hannah, Lea und Sara mit je sieben Registrierungen. Bei den Jungs kommen Emil (bundesweit nicht unter den Top Ten), Felix (8), Finn (3), Henri (10) und Jonah (-) mit je sieben Eintragungen. Es folgen Liam und Vincent.