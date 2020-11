Die anlaufenden Corona-Schnelltests für Bewohner, Mitarbeiter und Besucher von Seniorenheimen stellen die Betreiber vor einige Probleme. Die ersten Tests sind zwar in den Einrichtungen, aber es fehlt momentan noch an geschultem Personal. Laut Bundesgesundheitsministerium sollen die Antigen-Schnelltests in Pflegeheimen dazu beitragen, Bewohner, Personal und Besucher besser zu schützen. Die Einrichtungen müssen dazu ein Test-Konzept erstellen und beim Gesundheitsamt einreichen.

Eine Mitarbeiterin geschult

„Das Kreisgesundheitsamt hat eine Mitarbeiterin im Umgang mit den Schnelltests geschult. Das reicht aber in so einem großen Haus wie dem unseren bei weitem nicht aus“, berichtet André Dravenau, Leiter des Alloheims Bergisch Land an der Forststraße. Er hat einen Arzt dafür gewinnen können, weitere Mitarbeiter seines Hauses zu schulen.

Test nicht angenehm

Aber auch der Test selbst sei nicht angenehm, so Dravenau weiter. Er habe ihn an sich selbst durchführen lassen, mit Teststäbchen tief im Rachen. „Wir können weder Mitarbeiter noch Bewohner zu dem Test zwingen“, so der Heimleiter weiter. Besonders bei dementiell erkrankten Bewohnern sei da wohl einiges an Überzeugungsarbeit zu leisten.

Vor dem Besuch der Test

Gäste sollen ebenfalls künftig getestet werden, bevor sie ihre Angehörigen besuchen dürfen. „Nach rund 20 Minuten liegt das Testergebnis vor, ist es negativ, darf der Besucher rein, ist es positiv, muss er das Haus verlassen und das Kreisgesundheitsamt bekommt eine Meldung.“

Kein Krankheitsfall

Schon bislang werden Besucher streng kontrolliert. Es wird Fieber gemessen und die Gäste dürfen sich nur mit Maske im Haus bewegen. „Wir empfehlen ihnen eine FFP2-Maske zu benutzen, die auch den Träger selbst vor dem Virus schützt“, sagt Dravenau. Bislang sei seine Einrichtung gut durch die Pandemie gekommen. „Es gab keinen Krankheitsfall in der Einrichtung.“ Der Heimleiter ist froh, dass Besuche in den Heimen möglich sind und die Bewohner nicht so abgeschottet werden wie im Frühjahr.

++Sie möchten keine Nachrichten aus Velbert mehr verpassen? Dann bestellen Sie unseren kostenlosen Newsletter. ++

In der Einrichtung gibt es vier Wohnbereiche, deren Bewohner sich möglichst nicht mischen sollen. Verlassen die Bewohner ihren Wohnbereich, so müssen sie eine Maske tragen, alle Mitarbeiter tragen FFP2-Masken. „Das klappt eigentlich sehr gut“, so Dravenau. Alle Veranstaltungen innerhalb des Hauses fänden deshalb wie gewohnt weiter statt.

Zwei Besucher pro Bewohner

Besuche dürfen auch im Seniorenzentrum am Wordenbecker Weg stattfinden. „Pro Bewohner dürfen zweimal täglich zwei Personen ins Innere, also in die Zimmer kommen oder vier in den Außenbereich“; sagt Wolfgang Vosgerau, Qualitätsbeauftragter der Velberter Einrichtung.

Nicht so genau Bei den Antigen-Schnelltests müssen Proben zum Auswerten nicht ins Labor gebracht werden. Das Ergebnis vor Ort liegt in rund 20 Minuten vor. Sie gelten aber als nicht so genau wie sonst genutzte PCR-Tests. Vornehmen muss sie medizinisch geschultes Personal. Laut Robert Koch-Institut (RKI) muss ein positives Ergebnis eines Schnelltests durch einen PCR-Test bestätigt werden.

Auch in diesem großen Seniorenheim mit 126 Bewohnern laufen die Schnelltests jetzt an. „Noch haben wir keine in der Einrichtung“, sagt Vosgerau. Hier wurde ebenfalls eine Mitarbeiterin vom Kreisgesundheitsamt geschult, eine ortsansässige Ärztin wird weitere Beschäftige des Seniorenheims in der Handhabung der Tests schulen. Vosgerau hat Verständnis für das Vorgehen des Kreisgesundheitsamts: „Bei der Vielzahl von Heimen im Kreis konnte nur eine geringe Zahl an Mitarbeitern geschult werden.“ Ein Test-Konzept sei bereits erstellt worden.

Alle 14 Tage ein Test

Künftig sollten Mitarbeiter und Bewohner alle 14 Tage auf das Virus getestet werden und natürlich auch bei Verdachtsmomenten. Besucher sollen von den Mitarbeitern in Augenschein genommen werden. Sollten sie Krankheitssymptome bei ihnen entdecken, solle ein Test durchgeführt werden. Und falls der positiv sei, müsse der Gast das Haus verlassen, betont Vosgerau. Weitere Berichte aus Velbert lesen Sie hier.