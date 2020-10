Velbert: Clown Olaf auf Traumreise im Zirkus Altano

Velbert. Eigentlich heißt Clown Olaf gar nicht Olaf: Olaf heißt im normalen Leben Richie, ist 14 Jahre und der jüngste Spross der Zirkusfamilie Altano. Im neuen Programm steht Clown Olaf im Mittelpunkt, alles dreht sich um seine Traumreise, er wird in den einzelnen Nummern immer wieder auftauchen – bei der Jonglage, den Tauben, der Pferdedressur.

Ein wenig aufgeregt

„Ich bin schon noch ein wenig aufgeregt vor den Shows“, erzählt Richie, während er Haflinger Prinz die Mähne streichelt. Noch ist die Zirkusfamilie beim Aufbau ihre blau-gelben Zeltes, der Boden auf dem Gelände hinter Blumen Schley ist zudem noch ein wenig matschig, muss bearbeitet werden. Plakate müssen weiter aufgehängt, Flyer in Kindergärten und an anderen Orten verteilt werden. 14 Mitglieder hat die Familie, sie alle leben in den Wohnwagen, die einige Meter entfernt aufgestellt sind. Direkt neben dem Zelt steht ein zweites geräumiges Zelt, es dient den zwei Lamas Aladin und Hektor, den Haflingern Prinz, Douglas Diamant und Pascha und Shetlandpony Moritz während der Tage in Velbert als Stall, der Bereich davor ist großzügig eingezäunt, auf der Wiese können sich die Tiere frei bewegen.

Zirkus Altano hat sein Zelt hinter Blumen Schley aufgebaut. Foto: Zirkus Altano

Beliebte weiße Tauben

Neugierig kommt Hektor näher, beobachtet mit großen Augen und aufrechtstehenden Ohren seine Umgebung. „Der ist sehr liebt“, sagt Justine, die große Schwester von Richie, „wenn man ihn ärgert, kann er allerdings gut spucken. Aber das tun wir ja nicht.“ Einige Meter weiter steht ein großer weißer moderner Anhänger. „Das ist unser Transportwagen für die Tiere“ berichtet Justine und zeigt auf die einzelnen Boxen, „und hier hinten sind die weißen Pfautauben“. Die 21-Jährige zeigt auf den abgetrennten Bereich mit dem Vogelgitter. „Unsere Zuschauer lieben die Taubennummer,“ sagt sie fast ein wenig entschuldigend. „Sie sind sehr auf meine Mutter fixiert, sonst würde ich sie jetzt herausholen. Aber das ist mir zu heikel, dass sie wegfliegen.“

Sechs Monate Corona-Pause

Drei Hunde bellen aufgeregt, es sind die braungrauen Großpudel Tick, Trick und Track. Aufgeregt springen sie an dem Gitter ihres Auslaufs hoch, wollen alles, was passiert genau mitbekommen. „Es ist ja alles nicht mehr so Routine, für uns nicht und auch nicht für die Tiere“, sagt Justine, „wir haben jetzt sechs Monate Pause gehabt, wegen Corona. Wir sind erst seit kurzem wieder unterwegs. Bislang waren wir nur in Langenfeld und Velbert ist erst unsere zweite Station.“

In Mülheim campiert

Die Zirkusfamilie kommt eigentlich aus Wetzlar, das letzte halbe Jahr hat sie aber in Mülheim campiert. „Wir sind so froh, dass es wieder weitergeht, wir hatten zeitweise große Angst um unsere Existenz“, informiert die junge Jongleurin, „aber wir sind in Mülheim von den Bürgern so liebevoll betreut worden, sie haben uns Futter für die Tiere oder auch mal Lebensmittel für uns gebracht, wir haben dort wirklich eine sehr schöne Zeit gehabt.“

Platzreservierungen unbedingt erbeten Premiere im Zirkus Altano ist am Freitag, 16. Oktober um 16 Uhr. Weitere Shows am Samstag, 17. Oktober um 16 Uhr, Sonntag, 18. Oktober um 11 Uhr und um 16 Uhr. Montag und Dienstag sind Ruhetage. Mittwoch, 21. Oktober, bis Samstag, 24. Oktober um 16 Uhr und Sonntag, 25. Oktober um 11 Uhr. Ticket-Hotline: 0157 89312166

80 Besucher dürfen in das Zelt

Nun hoffen alle, dass viele Besucher zu den Shows kommen – zumindest so viele, wie hineindürfen. „Pro Vorstellung dürfen 80 Besucher hinein, obwohl wir Platz für rund 250 hätten.“ Familien und Freunde dürfen natürlich zusammensitzen, ansonsten gilt ein Abstand von mindestens 1,50 Metern. Und: Es gibt ein Einbahnstraßensystem, sodass sich Besucher nicht begegnen. „Ein Mundschutz muss nur bis zum Sitzplatz getragen werden“, ergänzt Clown Olaf. Ansonsten wir aber auch weiter auf das echte Zirkusfeeling geachtet: Es gibt Popcorn zu kaufen und nach der Show dürfen die kleinen Gäste noch Ponyreiten. Justine, Richie und der Rest der Familie hofft nun, dass sie wieder vielen großen und kleinen Velbertern eine fröhliche Zeit im Zirkuszelt bescheren können, sie hoffen auf staunende Augen und fröhliches Kinderlachen. „Da ist unsere Welt“, resümiert Justine, „wir sind glücklich mit dem was wir machen und wir wollen auch niemals etwas anderes tun.“ Weitere Berichte aus Velbert lesen Sie hier.