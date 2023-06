Velbert: Bus-Sturz – Hubschrauber bringt Frau in Klinik

Der Rettungshubschrauber ist in Velbert auf der Friedrich-Ebert-Straße - direkt am ZOB - gelandet.

Velbert. Bei einem Unfall ist eine junge Businsassin so schwer verletzt worden, dass ein Rettungshubschrauber sie in ein Krankenhaus bringen musste.

Eine 28-jährige Frau ist am Freitag bei einem Zusammenstoß in einem Linienbus so schwer verletzt worden, dass sie mit einem Rettungshubschraubers in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Die Polizei ermittelt zum Unfallhergang.

Gegen 16.10 Uhr war eine 76-jährige Velberterin mit ihrem Renault Twingo auf der Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Berliner Straße unterwegs. In Höhe des „ZOB“ wollte sie nach eigenen Angaben kurzentschlossen in die Straße „Am Offers“ links abbiegen.

Velberterin wechselte plötzlich auf die linke Fahrspur

Hierzu wechselte sie auf die linke Fahrspur, ohne den nachfolgenden Linienbus zu beachten. Der 50-jährige Busfahrer machte eine Vollbremsung durch, konnte jedoch einen Zusammenstoß mit dem Twingo nicht mehr vermeiden. Eine 28-jährige Businsassin wurde hierbei zu Boden geschleudert und so schwer verletzt, dass sie mit einem Rettungshubschraubers in ein Krankenhaus gebracht werden musste.

An den beteiligten Fahrzeugen entstand nur geringer Sachschaden, den die Polizei auf wenige tausend Euro schätzt. Die Beamten leiteten ein Ermittlungsverfahren zur Klärung des Unfallhergangs ein. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Friedrich-Ebert-Straße im Bereich des ZOB vorübergehend gesperrt.

