Velbert bietet Platz für ein freiwilliges soziales Jahr

In der Vorburg von Schloss Hardenberg sind die Velberter Kulturloewen angesiedelt, die nun noch einen Platz für ein Freiwilliges Soziales Jahr frei haben.

Die Stadt Velbert sucht junge und engagierte Menschen für ein Freiwilliges Soziales Jahr (FSJ) im Bereich Kultur ab September. Die Bewerbungsfrist endet am 15. März.

Das FSJ bietet einen Einblick in die Arbeit der Velberter Kulturloewen, vor allem in die Spielzeitplanung für die Veranstaltungshäuser in den drei Stadtbezirken. Der Einsatz der Freiwilligen wird mit einem monatlichen Taschengeld honoriert.

Den Horizont bei den Velberter Kulturloewen erweitern

„Bereits jetzt, zur Halbzeit meines FSJ Kultur, habe ich meinen Horizont durch zahlreiche Eindrücke und praktische Erfahrungen erweitern können. Es bleibt viel Raum, um sich auszuprobieren und verschiedenste Arbeitsprozesse noch besser kennenzulernen. Zudem tut es gut, sich zu engagieren“, so die Freiwillige, die aktuell das FSJ bei den Velberter Kulturloewen absolviert.

Fokus liegt auf der Eröffnung des Forum Velbert

Die FSJler sind Teil des Teams mit dem Fokus auf das diesjährige Eröffnungsjahr des Forum Velbert, wobei das Einsatzgebiet vor allem in der organisatorischen und kreativen Arbeit hinter den Kulissen liegt. Besonders spannend sind dabei Projekte und Formate rund um das Thema der Partizipation, die im Foyer des neuen Forum Velbert für die Bürgerinnen und Bürger angeboten werden sollen.

Abitur ist keine Voraussetzung

Ein FSJ Kultur ausüben können junge Menschen von 16 bis 26 Jahren, die ihre Vollzeitschulpflicht erfüllt haben. Abitur ist also keine Voraussetzung und ein FSJ kann auch nach einem Ausbildungs- oder Studienabbruch Halt und Orientierung geben. Allerdings darf der 27. Geburtstag nicht im FSJ gefeiert werden. Alle Informationen rund um das FSJ Kultur sind unter www.fsjkultur-nrw.de zu finden. Von hier geht es auch direkt zum Bewerbungsportal, in dem Interessierte alle Einsatzplätze – auch den der Stadt Velbert – im Überblick finden. Organisiert und verwaltet wird das FSJ von gemeinnützigen Trägern.

