Velbert: Betrunkener Autofahrer beschädigt sechs Pkw

Velbert. Der 45-Jähriger fuhr in der Velberter Stadtmitte fünf Autos an. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 26.000 Euro.

Ein volltrunkener Velberter hat am Samstag bei zwei Autounfällen in Velbert-Mitte gleich fünf Fahrzeuge sowie sein eigenes erheblich beschädigt. Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass die Polizei den Mann, der noch versucht hatte, zu fliehen, aus dem Verkehr ziehen konnte.

Gegen 22 Uhr war der Velberter mit seinem VW Golf aus Richtung Goebenstraße kommend über die Hefeler Straße gefahren, als er die Kontrolle über sein Auto verlor und in zwei am Straßenrand geparkte Autos fuhr - einen Opel Astra und einen Audi A5. Aufgrund der Wucht des Aufpralls stieß der A5 bei dem Unfall in einen vor ihm geparkten VW Golf, der ebenfalls beschädigt wurde. Auch der Golf des Unfallverursachers war nicht mehr fahrbereit.

Ein Zeuge hielt den Mann fest

Daraufhin versuchte der Velberter zu Fuß von der Unfallstelle zu flüchten. Ein Zeuge reagierte jedoch und hielt den Mann bis zum Eintreffen der Polizei fest. Die Polizeibeamten stellten sie nicht nur fest, dass der Mann augenscheinlich unter starkem Alkoholeinfluss stand - Ermittlungen ergaben auch, dass er kurz zuvor an der Goebenstraße auch noch zwei weitere Unfälle zu verantworten hatte. Dort hatte er zwei am Straßenrand geparkte Fahrzeuge – einen Mercedes Sprinter und eine Toyota Auris – touchiert und die linken Außenspiegel abgefahren und die Fahrzeugseiten zerkratzt.

Insgesamt beläuft sich die Höhe des Sachschadens auf einen Wert von rund 26.000 Euro. Der Führerschein des 45-jährigen Velberters wurde kassiert.