Velbert beklagt vier weitere Todesopfer über Weihnachten

Kreis Mettmann Zahl der Infizierten im Kreis ist gesunken, in Velbert deutlich gestiegen. Inzidenz liegt bei 132.

Wie das Kreisgesundheitsamt in Mettmann mitteilt, ist die Zahl der aktuell mit dem Corona-Virus infizierten Menschen in den zehn kreisangehörigen Städten über die Weihnachtsfeiertage leicht zurückgegangen: Waren es am Mittwoch noch 1208 als infiziert Gemeldete, sind es am Sonntag (Stand 12 Uhr) 1151. Allerdings sind über die Feiertage zwei weitere Menschen gestorben, die sich mit dem Virus angesteckt hatten: eine 100-Jährige und eine 88-Jährige, beide aus Mettmann. Damit steigt die Gesamtzahl der Toten im Kreis auf 245. Die Inzidenz liegt aktuell bei 132,6 (165, 8 am Mittwoch).

Für Velbert meldet das Kreisgesundheitsamt aktuell 264 Infizierte (Mittwoch: 230), 495 Velberterinnen und Velberter sind derzeit in Quarantäne (Mittwoch: 615), 37 im Krankenhaus (Mittwoch: 38). Als genesen gelten 1819 Menschen. Tote hat die Stadt bislang 55 zu beklagen. Das sind vier mehr als vor den Feiertagen (eine 94-, eine 96-, eine 97-Jährige und ein 94-Jähriger) und etwa ein Fünftel aller Verstorbenen im Kreis Mettmann.