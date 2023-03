Velbert: Beim Kindersachentrödelmarkt gibt’s auch Fahrräder

Neviges. Stöbern und schlemmen: Beim Kindersachentrödelmarkt des CVJM Tönisheide in Velbert ist die Auswahl riesig. Was es dort alles zu kaufen gibt.

Preiswert einkaufen rund ums Kind, und das in angenehm-gemütlicher Atmosphäre: Am kommenden Wochenende, Samstag, 18. März und Sonntag, 19. März, lädt der CVJM Tönisheide in Velbert wieder ein zum großen Kindersachentrödelmarkt. Im evangelischen Gemeindehaus, Kuhlendahler Straße 34, werden an beiden Tagen auf zwei Etagen alle möglichen Sachen für Kinder jeden Alters angeboten. Von der Babyschaukel bis zum Kinderfahrrad ist alles dabei.

An 90 Tischen in Velbert stöbern

Der CVJM, Kindersachentrödelmarkt im Gemeindehaus Tönisheide ist beliebt. Am Wochenende 18. und 19. September kann hier wieder nach Lust und Laune gestöbert und gekauft werden. Foto: Carsten Klein / FUNKE Foto Services

Ob Spielzeug, Bilderbücher, dicke Anoraks, Winterpullis, oder auch Kleidung für Frühling und Sommer – auf insgesamt 90 Verkaufstischen ist die Auswahl riesig. An beiden Tagen bieten unterschiedliche Verkäuferinnen und Verkäufer ihre gut erhaltenen Sachen rund ums Kind an, insgesamt kann an 90 Verkaufstischen nach Lust und Laune gestöbert werden. Auch, wer Familienzuwachs bekommt, sollte mal beim CVJM hereinschauen: Neben Babysachen gibt’s auch immer Kinderwagen, Maxicosys und Autositze – alles bezahlbar und in bestem Zustand.

Süßes und Herzhaftes im „Trödelcafé“

CVJM-Jugendleiterin Heike Walstra-Hieke, die auch das „Krümelcafé“ organisiert, freut sich auf jeden Fall am Wochenende auf viele Besucher: „Der letzte Trödel im November lief super.“ Wer schon mal auf dem Kindersachentrödelmarkt in Tönisheide gestöbert hat, der weiß: Hier macht auch das ganze Drumherum Spaß: An beiden Tagen gibt’s im Trödelcafé selbst gebackenen Kuchen, Waffeln und Hotdogs. Bei Bedarf kann man sich auch Kuchen für die Kaffeetafel zuhause mitnehmen. Und: Der gesamte Erlös des Wochenendes kommt direkt und ausschließlich der Kinder- und Jugendarbeit des CVJM-Tönisheide e.V. zugute.

Öffnungszeiten: Samstag, 18. März von 14.30 bis 17.30 Uhr; am Sonntag, 19. März von 11.30 bis 15 Uhr.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert