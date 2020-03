Mehr Lebensqualität für Senioren – das ist das Ziel eines neuen AWO-Programms. Julia Wagner, die Leiterin des AWO Generationstreff Velbert, freut sich deshalb , die Tagesfahrten für Senioren als neues Progamm-Highlight präsentieren zu können. Die Idee dazu hatte sie schon länger – allerdings fehlte jemand für die Umsetzung.

Wagner wollte den Senioren etwas bieten, das sie aus ihrem Alltag holt. Während der Tagesfahrten können die Teilnehmer Leute kennenlernen und neue Eindrücke sammeln. „Es gibt auch einen ganz reisefreudigen Teil von Senioren, der um die Welt fliegt – aber es gibt viele, die alleinstehend und vielleicht nicht mehr so mobil sind. Die auch verreisen wollen, aber nicht wissen, wie man das anpackt.“

Drei Treffpunkte in den Stadtteilen

Dafür ist jetzt die frisch pensionierte Doris Schmidt zuständig: „Wir befreien die Senioren von der Last der Organisation“, erklärt sie. Die Ehrenamtliche plant die Fahrten und begleitet sie als persönliche Ansprechpartnerin. Die Teilnehmer müssen sich nur an einem der drei Treffpunkte in Velbert, Neviges oder Langenberg vom Reisebus einsammeln lassen und können eine Tagesreise in Gesellschaft verbringen, ohne etwas organisieren zu müssen.

Der persönliche Kontakt ist ihr dabei wichtig. Deshalb ist sie für Anmeldungen oder Fragen jeden Dienstag von 14 bis 16 Uhr persönlich im AWO Generationstreff in der Friedrich-Ebert-Straße 200, anzutreffen.

Nach Bad Breisig führt die erste Tagesfahrt, die Doris Schmidt organisiert hat. Foto: Hans Blossey / www.blossey.eu

Erster Ausflug im Juni

Für die ersten beiden Fahrten sind bereits Anmeldungen möglich: Der erste Ausflug geht nach Bonn und startet am Mittwoch, 10. Juni. Dort erwartet die Teilnehmer eine Schiffsfahrt nach Bad Breisig und zurück – mit Kaffee und Kuchen – begleitet von live Musik. Auf der zweiten Fahrt, am Dienstag, 7. Juli, können die Senioren bei einer Führung im Schokoladenmuseum von Lippstadt „Peters Schokowelt“ in eine neue Welt eintauchen. Ein Westfälischer Schnittchen Teller stärkt die Teilnehmer für einen anschließenden Bummel durch die Lippstadter Innenstadt.

Als Geburtstagsgeschenk

Die Fahrten sind nicht nur für Senioren interessant. Kinder und Enkel, die an Geburtstagen oft vor dem Problem stehen, dass die Oma schon alles hat, können mit einem Reisegutschein eine schöne Zeit verschenken. Die beschenkte Person kann sich dann eine der Fahrten aussuchen. Insgesamt will die AWO vier bis sechs Ausflüge im Jahr veranstalten: „Das hängt von der Nachfrage ab. Wir brauchen für einen Ausflug nämlich mindestens 30 Teilnehmer, sonst ist der Preis von 48 Euro nicht haltbar und der Ausflug kann nicht stattfinden.“ erklärt Schmidt. In dem Fall kriegen die Teilnehmer die Kosten zurückerstattet.

Für Reise-Anregungen offen

Schmidt hofft auf viele Interessenten, damit sie weitere Fahrten – zum Beispiel nach Münster –verwirklichen kann. Aber auch für Anregungen von den Teilnehmern sei sie offen. „Sie sprudelt gerade zu vor Ideen“, lacht Wagner über die neue Mitarbeiterin, der sie sehr dankbar ist. „Die AWO lebt von selbstorganisierten Gruppen. Die meisten Kurse werden von Ehrenamtlern geleitet, so auch der Englisch- oder der Computerkurs.“

Die beiden „Power Women“ Wagner und Schmidt haben über die Freiwilligenagentur Velbert zueinander gefunden. Schmidt erzählt: „Ich bin frisch pensioniert, aber fühle mich fit und wollte noch etwas machen.“ Bei der Freiwilligenagentur habe sie sich erkundigt, wo Leute gebraucht werden und Wagners Kontaktdaten bekommen. Die Idee hat ihr von Anfang an gefallen: „Ich habe schon im familiären Rahmen Reisen für Verwandte geplant und unternommen. Dabei habe ich gemerkt, wie viel Freude das ihnen gebracht hat.“

Sponsoren und Helfer werden gesucht

Schmidt sieht ihre Arbeit in einem fertig geplantem Ausflug noch nicht beendet. In ihrem nächsten Arbeitsschritt will sie Sponsoren finden, damit auch Senioren mit geringfügiger Rente bei Fahrten mitmachen können: „Es gibt viele Stiftungen für Kinder, was auch gut ist, aber sowas brauchen wir auch für Senioren.“

Bei der ganzen Organisation könnte Schmidt noch Unterstützung gebrauchen. „Die AWO freut sich jederzeit über weitere Helfer. Die Ehrenamtlichen sind Menschen, die in ihrem Leben Kompetenzen erworben haben und nun ihrem Herzen folgen sich zu engagieren“, so Wagner, „Interessierte können sich gerne bei mir melden.“