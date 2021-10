Velbert: Autorin reist 250 Jahre in die Zukunft

Blick in die Zukunft: Jacqueline Montemurri arbeitet auch gern auf der Terrasse ihres Hauses in der Kurt-Schumacher-Straße.

Neviges. „Der Koloss aus dem Orbit“ heißt der neue Roman von Jacqueline Montemurri. Darin wirft sie einen spannenden Blick 250 Jahr weit in die Zukunft.

Die Erde in 250 Jahren – ist das die Hölle oder das Paradies oder von beiden ein bisschen was? In ihrem neuen Roman „Der Koloss aus dem Orbit“ nimmt die preisgekrönte Autorin Jacqueline Montemurri ihre Leserinnen und Leser mit auf eine packende Reise in die Zukunft. Wem der Titel bekannt vorkommt: Die Geschichte ist eine Fortsetzung der gleichnamigen Kurzgeschichte, für die die 52-Jährige im letzten Jahr den Kurd-Laßwitz-Preis bekommen hat, eine renommierte Auszeichnung im Genre Science-Fiction. „Ich hab ja auch immer viel Fantasy geschrieben mit viel Magie und einem historischen Kontext. Das hat mir auch Spaß gemacht. Aber dieser Roman jetzt, das ist auch ein bisschen Rückkehr zu den Wurzeln.“

Ingenieurin der Luft- und Raumfahrttechnik

Auch Kinderbücher machen Jacqueline Montemurri Spaß: „Friedewald, der edle Ritter“, so der Titel, verfasste sie 2019. Foto: Alexandra Roth / ffs

Denn Science-Fiction, so die Autorin, habe ja auch immer mit wissenschaftlichen Erkenntnissen zu tun und damit kennt sich die gebürtige Sächsin, die in Aachen das Studium der Luft- und Raumfahrttechnik abgeschlossen hat, bestens aus. Dass sie nach ihrer Diplomarbeit zum Thema „Zukünftige Raumtransport-Systeme“ ihren Traumberuf nicht weiter verfolgte, sondern umzog und als Assistentin der Geschäftsleitung der Flüchtlingshilfe Velbert beschäftigt ist, hat private Gründe: Durch ihren Ehemann kam sie einst nach Neviges, zwei Söhne machen die Familie komplett. In ihren Romanen, Kinderbüchern und Kurzgeschichten steckt viel Herzblut – und immer wieder schafft sie es, ihre Leserschaft zu packen, neugierig zu machen für eine ganz andere Welt.

Städte sind von Pflanzen überwuchert

Nächstes Thema ist der Klimawandel Der Science-Fiction-Roman „Der Koloss aus dem Orbit“ ist erschienen im Verlag Plan 9. Kosten: 14 Euro, erhältlich im Buchhandel. Jacqueline Montemurri schreibt zurzeit an ihrem nächsten Roman, der im Herbst 2022 erscheint. Der Titel ist noch offen. Auch hier geht es um eine rasante Reise in die Zukunft: Die Menschen haben das Steuer herumgerissen und den Klimawandel gemeistert. Die Erde ist in dem Roman ein blühendes Paradies, aber auch das hat einen gewaltigen Haken.

Zum „Koloss aus dem Orbit“: Die drogensüchtige Journalistin Dysti und der Cyborg Xell – also ein Mensch mit technischen Teilen – gehören zu einer Crew, die aus dem Orbit auf die Erde fliehen müssen. Warum, sei hier nicht verraten, nur so viel: Als sie 250 Jahre später auf der Erde landen, finden sie eine völlig veränderte Welt vor. „Es gibt nicht mehr so viele Menschen, jeder hat seine eigene kleine Gesellschaftsform entwickelt.“ Die beiden entdecken von Pflanzen überwucherte, ausgestorbene Großstädte, sie treffen auf Menschen, aber auch auf Androide und auf solche Lebewesen, die wie Menschen aussehen, aber keine sind. „Das Thema Cyborg finde ich persönlich besonders spannend. Wo ist die Grenze zwischen Mensch und Maschine? Geht das immer so weiter in der Medizin? Wir haben schon künstliche Gelenke, Herzschrittmacher, was kommt da noch? Das finde ich super interessant“, so Jacqueline Montemurri.

Frage nach dem Sinn des Lebens

Vieles, was Dysti und Cell auf ihrer atemberaubenden Reise in die Zukunft entdecken, erweist sich als trügerische Idylle. Ganz abgesehen von allem Science-Fiction, so die Autorin, gehe es in dem Roman um sehr reale Themen: „Das ist eine Reise, die jeder durchmacht: Was ist mein Platz auf dieser Welt und was ist der Sinn meines Lebens?“