Velbert: Autofahrer mit über drei Promille Alkohol erwischt

Die Polizei Velbert hat am Sonntagmittag einen sturzbetrunkenen Fahrer angehalten - samt Tochter und geöffneter Wodkaflasche an Bord.

Am Sonntagmittag, 27. Juni, hat die Polizei in Velbert-Mitte einen völlig betrunkenen Autofahrer aus dem Verkehr gezogen. Gegen 12:30 Uhr war der Velberter mit seinem VW - laut Aussage von Zeugen - in Schlangenlinien gefahren und immer wieder in den Gegenverkehr geraten sein. Dabei stellten die Beamten fest, dass der Mann gemeinsam mit seiner minderjährigen Tochter unterwegs war und ganz offensichtlich unter erheblichem Alkoholeinfluss stand.

Geöffnete Wodkaflasche an Bord

Er hatte nicht nur eine „Fahne“, sondern auch noch eine geöffnete Flasche Wodka bei sich. Als der Mann aussteigen sollte, um einen Atemalkoholtest zu machen, konnte er sich kaum auf den Beinen halten, zudem war er zeitlich und räumlich nicht orientiert. Das Ergebnis des vor Ort geführten Alkoholtests: mehr als 3,2 Promille. Neben einer angeordneten Blutentnahme durch einen Arzt wurde der Führerschein beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet. Das Mädchen wurde auf der Wache an seine Großmutter übergebender, das Jugendamt informiert.

Täglich wissen, was in Velbert passiert: Hier kostenlos für den WAZ-Velbert-Newsletter anmelden!

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert