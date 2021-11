Velbert: Auto überschlägt sich und landet auf Dach im Bach

Foto: Polizei ME

Velbert. Ein junger Autofahrer ist offenbar mit überhöhter Geschwindigkeit auf der Bernsaustraße unterwegs gewesen. Dann verliert er die Kontrolle.

Bei einem laut Polizeibericht spektakulären Alleinunfall ist ein 18-jähriger Autofahrer glücklicherweise lediglich leicht verletzt worden. Der Unfall passierte bereits am vergangenen Sonntagnachmittag (7. November) gegen 15.45 Uhr auf der Bernsaustraße.

Kontrolle verloren

Den Unfallermittlungen zufolge war der Velberter mit seinem BMW über die Bernsau- in Richtung Kuhlendahler Straße gefahren, verlor wohl aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit die Kontrolle über sein Auto und kam mit dem Wagen von der Straße ab. Der BMW überschlug sich und landete auf dem Dach im Straßengraben in einem Bach.

Fahrer befreite sich

Der Fahrer befreite sich selbst aus dem Pkw, musste in einem Rettungswagen behandelt und vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht werden. Der BMW erlitt einen Totalschaden und wurde per Kran aus dem Graben geborgen. Schätzungen zufolge beläuft sich der Sachschaden auf rund 30.000 Euro.

