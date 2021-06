Velbert: Auto rammt geparkten Wagen und überschlägt sich

In Velbert wurden vier Menschen bei einem Unfall verletzt. Eine Autofahrerin übersah einen parkenden Wagen am Straßenrand und kollidierte. Ihr Auto überschlug sich.

Velbert. Eine 21-Jährige ist mit ihrem Wagen in ein parkendes Auto gefahren. Dabei überschlug sich ihr Wagen und blieb auf dem Dach liegen.

Eine Autofahrerin hat sich in Velbert mit ihrem Wagen überschlagen, nachdem sie in ein parkendes Fahrzeug gekracht war. Insgesamt vier Menschen wurden bei dem Unfall am Sonntagnachmittag verletzt.

Der Unfall ereignete sich um 15.04 Uhr auf der Von-Humboldt-Straße in Richtung Jahnstraße. Wie die Polizei mitteilte, hatte die 21 Jahre alte Frau ersten Erkenntnissen nach das andere Auto übersehen, woraufhin es zur Kollision kam. Demnach verkeilte sich ihr Wagen mit dem stehenden Fahrzeug, überschlug sich und blieb auf dem Dach liegen.

Vier Personen bei Unfall verletzt

Die Fahrzeugführerin sowie eine Mitfahrerin wurden dabei leicht verletzt. Im geparkten Auto saßen zur Unfallzeit drei Personen, von denen sich ebenso zwei Personen leicht verletzten.

An beiden Pkw entstand erheblicher Sachschaden. Sie waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. (mit dpa)

