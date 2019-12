Velbert-Mitte. In Velbert hatte die Feuerwehr am Wochenende zwei kleine Brände zu löschen: Am Höfgessiepen hatte ein Auto Feuer gefangen – und ein Föhn brannte.

Velbert: Auto am Höfgessiepen komplett ausgebrannt

Aus unbekannter Ursache ist am Samstagnachmittag am Höfgessiepen ein Mercedes in Brand geraten. Das Feuer im Motorraum hatte ein unter Atemschutz vorgehender Trupp der Velberter Feuerwehr schnell gelöscht. Ein vor dem Auto geparkter VW-Bus ist durch das Feuer ebenfalls beschädigt worden:; Durch die Hitze sind Kunststoffteile an der Karosserie geschmolzen. Zur Höhe des Sachschadens gibt es nach Angaben der Feuerwehr bisher keine Angaben.

Auch zu einen Seniorenheim an der Kolpingstraße musste die Velberter Feuerwehr ausrücken. Die Brandmeldeanlage hatte die Wehr alarmiert. Die Ursache war schnell gefunden – im Schwimmbadbereich schmorte ein fest installierter Föhn. Die Feuerwehr schaltete das Gerät stromlos und demontierte es anschließend, außerdem wurde der betroffene Bereich belüftet. Menschen kamen durch das Feuer nicht zu Schaden.