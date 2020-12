Velbert: Ausschuss weist Einsprüche gegen Wahl 2020 zurück

Velbert. Die Präsenz des Bürgermeisters vor der Wahl in der Öffentlichkeit war kritisiert worden. Auffälligkeiten beim Ergebnis in der Unterstadt.

Die Kommunalwahl vom 13. September sowie die Bürgermeister-Stichwahl zwei Wochen später sind gültig. Das hat der Wahlprüfungsausschuss des Rates einstimmig entschieden. Es gab zwei Einsprüche gegen die Wahl.

In einem wurde moniert, der Bürgermeister habe vor den Wahlen in hohem Maße gegen die Neutralitätspflicht als Beamter verstoßen und damit das Wahlergebnis beeinflusst: In den Jahren vor der Wahl sei der Bürgermeister in den Medien und in der Öffentlichkeit kaum präsent gewesen, vor der Wahl hingegen sei er andauernd mit neuen Projekten, Mitarbeitern oder Konzepten in der Öffentlichkeit aufgetreten.

„Aufgabe des Bürgermeisters“

In der Stellungnahme der Verwaltung wurde darin keine unzulässige Wahlbeeinflussung erkannt: „Die Präsentation von Projekten, Konzepten und Mitarbeitern gehören zu den Aufgaben des Bürgermeisters, hierbei handelt es sich also um pflichtgemäßes Verhalten“. Dem schloss sich der Ausschuss einstimmig an.

Ein zweiter Einspruch

Ein zweiter Einspruch befasste sich mit dem Wahlbezirk 1, Unterstadt. Hier hätten der Wahlbezirksbewerber der UVB und der UVB-Bürgermeisterkandidat bei der Briefwahl deutlich mehr Stimmen errungen, als der Kreistagskandidat der Gruppierung. Dies sei ungewöhnlich und auffällig, monierte die Wählergruppierung Velbert anders. In dem Einspruch fragte sich die Gruppierung, ob es bei der Hilfe für EU-Osteuropäer durch den UVB-Wahlbezirksbewerber bei der Wahl „mit rechten Dingen zugegangen“ sei.

Verschiedene Wahlen, verschiedene Ergebnisse

Laut der Argumentation der Verwaltung können die Ergebnisse verschiedener Wahlen durchaus voneinander abweichen. Es seien keine Unregelmäßigkeiten festzustellen gewesen. Es habe sich kein Bürger gemeldet, der ohne Antrag Briefwahlunterlagen erhalten hätte. Ferner sei es nicht vorgekommen, dass ein Bürger Briefwahlunterlagenbeantragen wollte und diese ohne sein Zutun bereits ausgestellt waren. Der Wahlleiter habe, so die Verwaltung weiter, zudem bei allen Briefwahlbüros nachgefragt, ob der UVB-Wahlbezirksbewerber dort mehrfach gesehen wurde. Da die Mitarbeiterinnen ihn kennen, konnten sie sicher sagen, dass dies nicht der Fall war. Parallel hat der Wahlleiter überprüft, ob der UVB-Wahlbezirksbewerber oder überhaupt jemand für auffällig viele Personen Briefwahlunterlagen für den Wahlbezirk 1 in den Briefwahlbüros beantragt hat, was ebenfalls nicht der Fall gewesen sei.

Verdacht: Wahlunterlagen gestohlen

Letztlich zielten die Vorwürfe darauf ab, dass außerhalb des Einflussbereichs der Stadt, z.B. an Briefkästen der Briefwähler Briefwahlunterlagen entwendet worden sein könnten oder eine Beeinflussung der Briefwähler außerhalb der Briefwahllokale stattgefunden haben könnte. Beweise dafür habe es nicht gegeben.

Die Wahlergebnisse Das Ergebnis der Ratswahlen vom 13. September 2020: CDU 30,36 Prozent, SPD 17,42 Prozent, Grüne 20,98 Prozent, Velbert anders 5,27 Prozent, Linke 3,76 Prozent, UVB 7,51 Prozent, FDP 4,46 Prozent, Piraten 3,77 Prozent, AfD 6,41 Prozent, Einzelbewerber 0,06 Prozent. Die Wahlbeteiligung lag 48,07 Prozent. Bei der Stichwahl zum Bürgermeister erhielt Dirk Lukrafka (CDU) 50,45 Prozent, Esther Kanschat (Grüne) 49,55 Prozent.

Zum anderen seien die Möglichkeiten, dass Briefwahlunterlagen im Risikobereich des Wählers entwendet werden könnten oder der Wähler bei der Stimmabgabe in seiner Häuslichkeit beeinflusst würden, der Briefwahl immanente Risiken, die der Gesetzgeber bei der Zulassung der Briefwahl in Kauf genommen habe und die die Stadt weder verhindern noch überprüfen könne. Ein Verstoß gegen Wahlvorschriften oder –grundsätze oder andere Vorschriften ist daher selbst dann nicht zu verzeichnen. Dem schloss sich der Wahlprüfungsausschuss dann an. Weitere Berichte aus Velbert lesen Sie hier.