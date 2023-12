Hier am Nizzabad in Velbert-Langenberg wird gebaut. Die Stadtwerke sind Bauherr und erläutern den Hintergrund.

Velbert: Aufregung um Baustelle in Langenberg

Langenberg Auf einem Parkplatz in Velbert-Langenberg wird gebaut, schon gibt es Sorge um wegfallenden Parkraum. Die Stadtwerke erläutern, was dort entsteht.

Aufregung in Langenberg: Auf dem Parkplatz am Nizzabad wird gebaut, es fallen Parkplätze weg. Ja, stimmt, heißt es von Seiten der Stadtwerke Velbert. Allerdings werden sich alle diejenigen freuen, die auf schnelles Internet warten, denn: „Es handelt sich hierbei um den Bau einer PoP-Station. PoP steht für Point of Presence und ist die Bezeichnung für einen Knotenpunkt innerhalb eines Kommunikationssystems oder Kommunikationsnetzes“, erläutert eine Sprecherin des städtischen Versorgers.

Knotenpunkt für schnelles Internet in Velbert-Langenberg

Über die Station am Nizzabad werden demnach zukünftig drei Baugebiete (Langenberg Süd, Südost und Südwest) sowie mehr als 1400 Gebäude mit Glasfaser versorgt. „Die Bauarbeiten sind bis Ende April vorgesehen.“



