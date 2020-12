Velbert: Aufmerksamer Nachbar verscheucht Einbrecher

Velbert Beim Einbruchversuch fiel ein Blumentopf zu Boden. Dies alarmierte einen Nachbarn, der Einbrecher nahm daraufhin Reißaus

Die frühe Dunkelheit scheint Einbrecher zu motivieren. Doch ein aufmerksamer Nachbar konnte den Mann verscheuchen.

Am Dienstagabend (29.12.) wollte ein unbekannter Einbrecher an der Bismarckstraße in ein Einfamilienhaus einsteigen. Über ein Nachbargrundstück gelang der Mann in den Garten. Durch ein aufgehebeltes Küchenfenster wollte er ins Haus eindringen. Dabei fiel ein Blumentopf von der Fensterbank und ging mit lautem Knall zu Bruch.

Durch dieses Geräusch aufgeschreckt sah ein Bewohner des Hauses nach dem Rechten. Dadurch offenbar selber aufgeschreckt, flüchtete der unbekannte Einbrecher unerkannt in unbekannte Richtung. Am Tatobjekt blieb Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro zurück.

