Stau-Ärger: Wieso zwei Großbaustellen zeitgleich in Velbert?

Velbert. Für Pendler wird die Fahrt von Velbert-Langenberg nach Essen zum Geduldsspiel. Stau gibt es auch noch an der A44, weil eine Auffahrt gesperrt ist

Die Fahrt zwischen Langenberg und Essen wird – nicht nur – für Pendler zum Geduldsspiel: Die Autobahn GmbH Rheinland hat nämlich am Mittwochmorgen, 17. Mai, 4 Uhr die Auffahrt der A44-Anschlussstelle Langenberg in Fahrtrichtung Essen gesperrt – bis voraussichtlich Mitte Juni. In Höhe der Auffahrt wird die Fahrbahndecke erneuert. Eine Umleitung ist beschildert. Was die Situation erschwert: Auch die Kohlenstraße von Nierenhof in Richtung Essen ist gesperrt, hier saniert Straßen NRW die wichtige Verbindungsstrecke.

Dass beide Baustellen nun zusammentreffen liegt daran, dass Straßen NRW mit der Sanierung der Kohlenstraße dem Zeitplan hinterherhinkt. Eigentlich sollten die Arbeiten an der wichtigen Verbindungsstraße zwischen Nierenhof und Kupferdreh im September 2022 abgeschlossen werden. Weil aber unter der Asphaltdecke Kopfsteinpflaster aus dem 20. Jahrhundert entdeckt wurde, verzögerte sich die Sanierung mehrfach.

Ein Sprecher der Autobahn GmbH bestätigte auf WAZ-Nachfrage, dass bei solchen Großprojekten natürlich Absprachen stattfinden, um genau solche Situationen eigentlich zu verhindern. Und diese Absprachen finden nicht nur mit anderen Bauträgern statt, wie in diesem Fall Straßen NRW, „sondern auch mit Kommunen, Polizei und Rettungskräften“. Die müssten schließlich auch über Sperrungen und Umleitungen informiert werden.

Wer von Velbert-Langenberg nach Essen-Kupferdreh fahren möchte, kann diese Umleitung nutzen. Foto: Anda Sinn / funkegrafik nrw

Baustelle beginnt am Birther Tunnel

Zurück zur A44: Bereits ab Birther Tunnel wird der Verkehr in Fahrtrichtung Essen zunächst einspurig auf den Überflieger zur A535 geleitet, dann wieder zurück auf die A44 und über die Standspur bis zur Ausfahrt Langenberg.

Wer nun also von Nierenhof zum Beispiel nach Kupferdreh fahren möchte, kann über die Rottberger Straße fahren und dann die Rodberger Straße hinunter nach Essen-Dilldorf nutzen. Dort geht es wieder zurück auf die A44 Richtung Essen-Zentrum. Aber: Auch hier ist Baustelle, bis zur Ausfahrt Überruhr. Der Verkehr fließt zwar, es gelten aber Geschwindigkeitsbeschränkungen.

