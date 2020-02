Velbert. 15 Mannschaften traten in der Sporthalle des Berufskollegs gegeneinander an. Die Spieler waren zwischen 16 und 66 Jahre alt. Alle spielten fair.

1100 Kilometer beträgt die ungefähre Entfernung von Hauptstadt zu Hauptstadt, die Entfernung zwischen Berlin und Zagreb. „Wir sorgen dafür, dass Deutschland und Kroatien nicht so weit voneinander entfernt sind“, sagt Ivo Simic, Vorsitzender des Integrationsrats Velbert. Als Vorsitzender des Kultur- und Sportvereins „Tomislav“ lädt er zum 30. Mal zum Fußballturnier in die Sporthalle des Berufskollegs ein.

„Offen für alle“ sei der das Turnier, erklärt Simic. Und das ist offensichtlich. Die Zuschauer sind zwischen null und 80 Jahre, die Spieler zwischen 16 und 66. Haar- und Hautfarben können unterschiedlicher nicht sein. Sixpack und Kugelbauch kicken den Ball über den Hallenboden. 15 Mannschaften reisen an.

Gute Stimmung in der gesamten Halle

So auch der Wuppertaler Verein „NK Zagreb“. Gemeinsam sitzen sie am Tisch, warten auf ihren nächsten Einsatz. Ein „Freundeskreis“ seien sie, eine „Traditionself“. Die bunte Truppe hat einfach Spaß – auf dem Feld und daneben. Ihr herzliches Lachen erfüllt den Eingangsraum der Sporthalle. Die Mannschaft „Kaiserwerther Diakonie“ verliert ihr erstes Spiel. Die Augen von Ivo Brkic strahlen liebenswürdig. „Wir sind seit 29 Jahren dabei“, berichtet der 66-Jährige, „letztes Jahr sind wir Zweiter geworden“.

Spieler und Zuschauer hatten viel Spaß beim Fußballturnier. Hier trifft Tomislav Velbert II (gelbe Leibchen) auf NK Utorak aus Wuppertal. Foto: Ulrich Bangert / FUNKE Foto Services

Das tut sie. Kein Wunder also, dass die Spieler, Gäste sowie Organisationen mühelos zwischen zwei Sprachen hin und her springen. Auch der erste Schiedsrichter. Vor Anpfiff legt er eine Schweigeminute für die Opfer des Anschlages in Hanau ein. Rassismus und Integration passen nicht zusammen.

10-Minuten-Spiele

Die Unparteiischen haben kaum zu tun. Die 10-Minuten Spiele verlaufen fair. Raffinierte Spielzüge lassen die Fußballherzen höherschlagen. Spieler zwischen Kreis- und Oberliga kicken für den Spaß in der Gemeinschaft. Spieler Matheo Marinovic berichtet: „Schon unsere Väter haben hier gespielt“. Der Düsseldorfer Niederrheinliga-Spieler erklärt, dass in seiner Mannschaft alle in unterschiedlichen Vereinen spielen. Zwischen 17 und 25 Jahre alt seien seine Teamkollegen. Sie glänzen auf dem Feld und entscheiden das Turnier für sich. Zweiter wird Dortmund, Bronze geht nach Bochum. Die Velberter erreichen Platz 5.

Velbert 60.000 Kroaten leben in NRW Nach Angaben von Konsul Hrvoje Aljenovic leben in Nordrhein-Westfalen rund 60.000 Personen mit kroatischen Hintergrund. Einer der ersten Bezugspunkte für etwa 75 Prozent der Kroaten ist die kirchliche Gemeinschaft. Die Gemeinsamkeit ist wichtig. Es gibt es auch zahlreiche kroatische Sportvereine.

Die nächste Generation ist schon da

Die nächste Generation sitzt schon auf den Schultern der Väter und schaut gebannt dem Treiben in der Halle zu. Bis zu einhundert Gäste feuern die Spieler von der Tribüne an. Antonio Marinovic stellt klar. „Die Mannschaften in der Konstellation spielen nur zwei bis drei Mal im Jahr zusammen“. Die Couches am Spielfeldrand sind daher überwiegend Väter, die selbst einst versuchten, den Ball ins gegnerische Tor zu kicken. „Wir setzen die Tradition fort“, erklärt der 18-Jährige. Offensichtlich sind die professionellen Trikots. „Unsere Jungs sollen nach einer Mannschaft aussehen und gleich auftreten“, betont Marinko Marinovic, einer der Sponsoren. Die Spieler tragen sie mit Freude und Stolz.

„Die kroatische Gemeinschaft ist stark“, fasst Ivo Simic zusammen. Stark integriert, kann hinzugefügt werden. Sie lernen, arbeiten und leben in hier. „Wir fühlen uns als Velberter“, betont er. Auf Veranstaltungen wie diesen zeigen sie das Schlagen ihres kroatischen Herzteils. Willkommen ist jeder.