Anfang Oktober (6.) hat die Velberter Polizei zwei Audis sichergestellt, deren junge Fahrer (22 und 23 Jahre) sich unter anderem auf der Heidestraße ein Rennen mit Vollgas geliefert haben sollen. Mitte Oktober stellten Beamte den BMW (Modell M 2 Competition) eines jungen Mannes aus Heiligenhaus an der Heiligenhauser Straße sicher. Dem 20-Jährigen wird vorgeworfen, sich ebenfalls an einem illegalen Rennen mit dem Fahrer eines Audis (Modell A5 Sportback) beteiligt zu haben. Nur einen Tag später (18. Oktober) landet der getunte VW Golf (270 PS) eines ebenfalls 20-Jährigen nach einem meterweiten Flug auf dem Dach, nachdem der Fahrer mit Vollgas über die regennasse Siemensstraße gerast sein soll. Drei Fälle von insgesamt neun mutmaßlich illegalen Rennen, die die Polizei Velbert in diesem Jahr bereits registriert hat.

Tendenz ist steigend

Klar ist: Die Tendenz bei illegalen Wettfahrten in der Schloss-Stadt ist steigend, schon jetzt sind es sechs Fälle mehr als 2019. Und auch kreisweit verzeichnet die Polizei einen rasanten Anstieg, im gesamten vergangenen Jahr hat es 26 Fälle gegeben, in den ersten neun Monaten des Jahres 2020 wurden bereits 42 Fälle vermerkt. Doch die Polizei schränkt ein: „Ob die höheren Zahlen mit einem tatsächlichen Anstieg der Rennen zu begründen sind oder ob andere Faktoren, wie etwa der vermehrte Fokus auf diese Thematik, eine Rolle spielen, kann nicht beurteilt werden.“

Straftatbestand erst seit 2017

Denn Fakt ist: Der Paragraf 315d („Verbotene Kraftfahrzeugrennen“) wurde erst 2017 in das Strafgesetzbuch aufgenommen – seitdem aber ist das Thema in aller Munde. Das könnte dazu geführt haben, dass auch die Bürger immer aufmerksamer wurden und ihre Beobachtungen häufiger an die Polizei weitergeben. Und das aus gutem Grund: In den Jahren 2019 und 2020 ist es im Velberter Stadtgebiet zu drei Verkehrsunfällen mit Sach- beziehungsweise Personenschaden im Rahmen illegaler Rennen gekommen. Wo sich in der Schloss-Stadt die Raser-Hotspots befinden, will die Polizei aus ermittlungstaktischen Gründen nicht preisgeben.

Ausschlaggebend für den Tatbestand ist übrigens nicht allein ein „klassisches“ Rennen gegen ein anderes Fahrzeug. „Vielmehr werden von dem Paragrafen auch Einzeltäter erfasst, die grob verkehrswidrig und rücksichtslos fahren und in der jeweiligen Situation die höchstmögliche Geschwindigkeit erreichen wollen. Auch die grob verkehrswidrige und rücksichtslose Flucht vor einem Funkstreifenwagen kann als verbotenes Kraftfahrzeugrennen strafbar sein“, erklärt die Polizei.https://www.waz.de/staedte/velbert/jetzt-den-newsletter-mit-velberter-nachrichten-abonnieren-id227896281.html

Autos werden oft beschlagnahmt

Wie die Beamten vorgehen, wenn sie auf ein so genanntes illegales Straßenrennen aufmerksam werden, ist immer vom konkreten Einzelfall abhängig. „Grundsätzlich gilt bei der Thematik eine niedrige Einschreitschwelle“, heißt es von Seiten der Mettmanner Kreispolizei. Das bedeutet: In jedem Fall wird eine Strafanzeige oder Verkehrsunfallanzeige gefertigt. Zudem sollten die Beamten „alle ihnen zur Verfügung stehenden Maßnahmen nach Möglichkeit ausschöpfen“. Das umfasst etwa die Beschlagnahme von Führerschein und Fahrzeug. Ob die Staatsanwaltschaft hinterher aber alle Vorgänge weiterverfolgt, kann die Polizei nicht beurteilen.