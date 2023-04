Veranstaltung Velbert: Am 6. Mai wieder Poetry Slam in der Bibliothek

Velbert. Zum dritten Poetry Slam in Velbert hat Jan Schmidt wieder bekannte Namen aus der Szene eingeladen – unter anderem den deutschen Meister.

Poetry Slam ist im Kreis Mettmann mittlerweile in mehreren Städten ein beliebtes Format und Phänomen. Auch in Velbert ist das lebendige Literatur-Format inzwischen zu Hause, die letzte Ausgabe im November 2022 war sogar ausverkauft.

Am 6. Mai geht es in die nunmehr dritte Ausgabe. Der Poetry Slam kommt zurück nach Velbert – in die Zentralbibliothek an der Friedrichstraße. „Dabei ist eine Auswahl der aufregendsten und gefragtesten Bühnen-Poetinnen und -poeten geladen, um Velbert einen spektakulären Abend zu bereiten, den man so schnell nicht vergessen wird“, verspricht der gebürtige Wülfrather Jan Schmidt, der den Abend auch moderieren wird.

Nachwuchs-Poet Jan Weitzel aus Velbert tritt auch an

Diese bekannten Profis werden sich die Bühne mit Jan Weitzel, einem Nachwuchs-Poeten aus Velbert teilen. „Poetry Slam ist ein angesagtes Bühnenformat der Gegenwart – im weiten Feld zwischen Lyrik, Comedy, Kabarett und Prosa“, erklärt Schmidt. „Wortgewaltig, divers und interaktiv: mitreißende Bühnenliteratur, fesselnde Performance, bewegende Texte, mal witzig, mal ernst, mal kritisch.“

Moderiert und organisiert wird der Poetry Slam in Velbert von Jan Schmidt. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Das sind die Regeln beim Poetry Slam in Velbert

Seit 2016 sind die modernen Dichterwettstreite sogar als immaterielles UNESCO Kulturerbe anerkannt. Die Regeln sind dabei einfach wie effizient: selbst geschriebene Texte, ein festes Zeitlimit und das Publikum entscheidet wer am Ende als Sieger oder Siegerin von der Bühne geht.

Antreten wird am 6. Mai in Velbert auch Florian Wintels, amtierender deutschsprachiger Meister. Für ihre queeren Kurzgeschichten ist Lina Klöpper bekannt. Abgerundet wird das Teilnehmerfeld durch Michael Goehre, Leticia Wahl und eben Newcomer Jan Weitzel.

Beginn der Veranstaltung ist um 20 Uhr in der Zentralbibliothek, Friedrichstraße 115. Der Einlass erfolgt ab 19.30 Uhr. Tickets kosten 9 Euro im Vorverkauf (5 Euro ermäßigt), erhältlich sind diese über Neanderticket oder direkt in der Bibliothek.

