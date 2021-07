Velbert: Alkoholisiert auf nicht zugelassenem Rad unterwegs

Velbert. Polizei zieht betrunkenen Velberter aus dem Verkehr. Er war auf einen nicht zugelassenen Rad unterwegs und soll über rote Amplen gefahren sein.

Eine Spritztour der besonderen Art hat für einen 28-jährigen Velberter in der Nacht zu Samstag (24. Juli) kein gutes Ende gefunden.

Mehrere Zeugen haben unabhängig voneinander angegeben, dass ein Mann ohne Oberbekleidung gegen 0.30 Uhr auf einem nicht für den Straßenverkehr zugelassenen Pocketbike auf der Heidestraße unterwegs sei. Dabei soll er auch mehrfach eine rote Ampel ignoriert haben.

Leichte Verletzungen

Als Polizeibeamte den Mann mit seinem Pocketbike an der Heidestraße/ Am Kostenberg antrafen, machte er widersprüchliche Angaben über den Verlauf des Abends und die leichten Verletzungen an seinem Oberkörper, die er sich augenscheinlich bei einem Sturz zugezogen hatte. Eine Behandlung durch den Rettungsdienst lehnte der Mann ab.

1,46 Promille Alkohol im Blut

Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,46 Promille (0,73 mg/l). Auf den Velberter kommen nun mehrere Anzeigen unter anderem wegen Trunkenheit im Verkehr, Fahren ohne Fahrerlaubnis und einer Straftat gegen das Kraftfahrzeugsteuergesetz zu.

