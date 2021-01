Velbert: Ärztin bietet Begleitung in der Diagnose

Velbert Die gebürtige Velberterin Hiba Bani ist Ärztin und fokussiert sich auf die zwischenmenschliche Begleitung von schwerkranken Patienten.

Wenn ein Patient eine schwere Diagnose erhält - Krebs, Multiple Sklerose, Alzheimer, chronische Darmkrankheiten - dann stehen neben der Verzweiflung auch oft viele Fragen im Raum - Fragen, die sich vielleicht erst im Nachhinein ergeben oder für deren Beantwortung im stressigen Klinikalltag oder in der überfüllten Hausarztpraxis häufig schlicht die Zeit fehlt.

Bindeglied zwischen Arzt und Patient

Damit die betroffenen Personen und deren Angehörige mehr Information, mehr Zeit, mehr Transparenz und vielleicht auch mehr Zuspruch erfahren, hat sich die Ärztin Hiba Bani auf einen Bereich spezialisiert, den sie selbst als "diagnostischen Dolmetscherdienst" bezeichnet. Ein Coaching, das medizinisches Fachwissen und individuelle Patientenfragen in einer emphatischen Gesprächsführung vereint. "Die Idee dazu ist mir gekommen, als ich vor vielen Jahren als Assistenzärztin häufig bei den Visiten und damit auch bei Überbringung von Diagnosen dabei war. Wenn ich später zu den Patienten ins Zimmer kam, erlebte ich häufig, dass sie sehr verunsichert waren, vieles nicht verstanden oder sich nicht getraut hatten, nachzufragen. Dazu kam der seelische Zustand. Ich spürte einfach, hier stimmt etwas nicht, hier gibt es dringenden Handlungsbedarf. Hier fehlt ein Bindeglied zwischen Arzt und Patient."

Besondere Form der Patientenzuwendung

Keinesfalls, so betont es die zierliche Fachärztin für Radiologie, wolle sie anderen Ärzten damit ihre sozialen Kompetenzen absprechen. "Im Gegenteil," betont die gebürtige Langenbergerin, die dieser besonderen Form der Patientenzuwendung bald vier Jahre regelmäßig auch im Klinikum Niederberg nachgeht, "die Ärzte und das Pflegepersonal sind sehr sensibel, geben sich viel Mühe, um den Patienten mit seiner Diagnose nicht alleine zu lassen und erklären auch sehr anschaulich, nicht wie vielleicht früher mal im Fachchinesisch, sondern so, dass es auch verständlich ist."

Diagnose bedeutet erstmal Schock

Nichtsdestotrotz weiß die Hiba Bani aus Erfahrung: Bekommt ein Patient eine schwere Diagnose, steht er oft unter Schock, bekommt anschließende Informationen kaum noch mit. Nicht selten kann er seinen Angehörigen dann nichts über das Gespräch mit dem Arzt erzählen. "Ich erlebe es immer wieder, dass mich auch die Partner oder Kinder ansprechen und von mir wissen möchten, was nun genau eigentlich ist, wie es weitergeht, welche Chancen es gibt. Deren Informationsbedarf und Wohlergehen steht genauso im Fokus wie das des Patienten. Gerade auch dann, wenn der Patient selbst so krank ist, dass er nicht oder nicht mehr ansprechbar ist."

Eine ehemalige Kollegin der engagierten Ärztin erinnert sich an einen Angehörigen, dessen Frau im Klinikum lag und plötzlich ins Delirium fiel. "Dieser Mann war so verzweifelt, weil er nicht wusste, ob seine Frau irgendwann wieder ansprechbar sein würde, er kam jeden Tag und Hiba Bani hat sich ihm angenommen. Heute sagt er, ohne diese spezielle Zuwendung hätte er die schwere Zeit nicht ausgehalten."

Weiterbildung in systemischem Coaching

Um ihre Fähigkeiten zu intensivieren, hat die Radiologin, die des Weiteren in einer Gemeinschaftspraxis in Velbert tätig ist, schon 2010 eine Weiterbildung zum systemischen Business- und Personalcoach gemacht. Eine Abgrenzung zur Psychologie ist ihr dabei sehr wichtig. "Zum einen bin ich ja vom Fach, das heißt, ich kann den Patienten ihre Diagnose und deren Konsequenzen erklären. Und ich kann praxisorientiert schauen, welche Schritte möglich sind, um nach dem ersten Schock, dem ersten Zusammenbruch, wieder nach vorne zu gucken."

Der Patient bestimmt den Weg

Mittlerweile hat sich Dr. Hiba Bani in einer Düsseldorfer Arztpraxis eingemietet und dort mit ihrem Angebot "Dialog D" (Dialog in der Diagnose) selbstständig gemacht, hat hier einen Raum, um ihre Klienten, wie Patienten in der Coaching-Sprache eher genannt werden, zu empfangen. Gemeinsam möchte sie dort mit den Betroffenen und ihren Angehörigen in angenehmer Atmosphäre ohne Zeitdruck die nötigen Dinge besprechen und aufarbeiten. "Der Klient selbst bestimmt den Weg. Und er ist so individuell wie der Mensch selbst. Es können rein medizinische Gespräche sein, zwischenmenschliche, private. Vielleicht geht es auch nur ums Zuhören. Das Begreifen einer Diagnose als Ausgangspunkt für das weitere Leben und die Nutzung vorhandener Ressourcen sind dabei wesentliche Ziele meiner Arbeit."

Infobox: Die Fachärztin für diagnostische Radiologie, Dr. med. Hiba Bani, ist mit ihrem Coaching-Angebot per E-Mail an Hello@dialog-bani.de oder telefonisch unter Tel. 0177/64 903 64 oder Tel. 0211/550 96 527. Weitere Informationen gibt es auf www.dialog-bani.de (Webseite noch im Aufbau).

+++Hier geht es zum Newsletter Velbert+++