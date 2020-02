Weil auch Ämter und Behörden ihren Mitarbeitern ermöglichen möchten Karneval zu feiern, gelten an den tollen Tagen eingeschränkte Öffnungszeiten.

So bleiben das Langenberger Nizzabad und das Nevigeser Panoramabad an Rosenmontag, 24. Februar, geschlossen – dafür hat das Parkbad in Velbert-Mitte zwischen 10 und 14 Uhr geöffnet. Weitere Informationen: www.stadtwerke-velbert.de/baeder/oeffnungszeiten/.

Stadtwerke und Amtsgericht geschlossen

An Altweiber endet auch in Velbert vorübergehend die Regentschaft der Politik – die Narren übernehmen. In diesem Jahr wird das Rathaus am 20. Februar um 15.11 Uhr gestürmt. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Am Rosenmontag, 24. Februar, schließen die Stadtwerke Velbert bereits um 12 Uhr. Kundenanliegen können per E-Mail an kundenservice@stwvelbert.de gesendet werden. Die Störungsstelle ist unabhängig davon jederzeit über 02051 988-200 erreichbar. Weitere Informationen: www.stadtwerke-velbert.de/kundencenter.

Das Amtsgericht Velbert teilt mit, dass die Dienstzeiten an Altweiber, 20. Februar, eingeschränkt sind. So entfallen an diesem Tag die üblichen Nachmittagssprechzeiten sowie die Sprechzeit von 11 bis 12 Uhr am Vormittag. Am Rosenmontag, 24. Februar, bleibt das Amtsgericht insgesamt geschlossen. Lediglich in der Zeit von 10 bis 11 Uhr wird für dringende Fälle ein Bereitschaftsdienst eingerichtet.

Finanzamt ab Dienstag wieder geöffnet

Das Finanzamt ist am Donnerstag, 20. Februar, einschließlich der Service- und Informationsstelle nur bis 12 Uhr geöffnet. Die Öffnungszeiten an diesem Nachmittag entfallen ersatzlos. Die öffentliche Kantine schließt an diesem Tag um 13.15 Uhr, die Essens-Ausgabe erfolgt bis 13 Uhr. Diese Änderung erfolgt ausschließlich für diesen Tag. Ab der darauffolgenden Woche gelten die üblichen Sprechzeiten: Montag bis Freitag von 8.30 bis 12 Uhr, donnerstags auch von 13.30 bis 15 Uhr; die Service-und Informationsstelle öffnet montags bis freitags von 7.30 bis 12 Uhr und donnerstags auch von 12 bis 17 Uhr. Einzige Ausnahme: Finanzamt und Kantine bleiben am 24. Februar (Rosenmontag) geschlossen.

Der Langenberger Bürgerbus bleibt an Rosenmontag stehen, die Beratungsstelle der Verbraucherzentrale geschlossen. Ab Dienstag sind die Berater zu den Öffnungszeiten wieder erreichbar.

Städtische Kitas bleiben an Rosenmontag zu

An Weiberfastnacht sind die Dienststellen der Stadtverwaltung und der Technischen Betriebe (TBV) nur bis 12 Uhr geöffnet. Dies gilt auch für das Servicebüro in Neviges. Die Stadtbüchereien in Mitte und Neviges sowie die städtischen Kinder- und Jugendzentren sind wie gewohnt geöffnet. An Rosenmontag haben sämtliche Dienststellen der Stadtverwaltung einschließlich der Servicebüros sowie der Technischen Betriebe ganztägig geschlossen. Dies gilt auch für die städtischen Kindertageseinrichtungen, die Musik- und Kunstschule sowie die Stadtbücherei.

Jobcenter und Arbeitsagentur an Rosenmontag geschlossen

Sämtliche Geschäftsstellen des Jobcenters ME-aktiv sind an Weiberfastnacht, 20. Februar, bis 13 Uhr nur für terminierte Gespräche geöffnet; am Rosenmontag bleiben die Geschäftsstellen geschlossen. Bei Fragen können sich die Kunden an das Service Center unter 02104 141630 wenden. Ab Dienstag, 25. Februar, sind die Jobcenter wieder wie üblich geöffnet.

Weil auch die Angestellten aus Velberter Ämtern und Behörden feiern wollen, bleiben viele Amtsstuben an Rosenmontag geschlossen. Foto: Uwe Möller / FUNKE Foto Services

Auch die Büros der Agentur für Arbeit in Velbert, Hilden, Langenfeld, Mettmann und Ratingen bleiben an Rosenmontag geschlossen; an Weiberfastnacht ist nur bis 12.30 Uhr geöffnet. Wer sich an einem dieser Tage erstmals oder erneut aus leistungsrechtlichen Gründen melden muss, „hat keine Nachteile, wenn die Meldung am nächsten Tag erfolgt“, teilt die Agentur mit. Die kostenfreien Service-Rufnummern sind – auch an Karneval – montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr unter 0800 4 5555 00 (für Arbeitnehmer) und 0800 4 5555 20 (für Arbeitgeber) erreichbar.

Straßenverkehrsamt nur bis 11 Uhr geöffnet

Das Straßenverkehrsamt und die Kfz-Zulassungsstellen in Mettmann und Langenfeld haben Altweiber nur bis 11 Uhr geöffnet. Kunden sollten deshalb bis 10.30 Uhr eintreffen, damit ihre Anliegen rechtzeitig vor Toresschluss bearbeitet werden können, rät der Kreis Mettmann. Auch in allen anderen Bereichen der Kreisverwaltung ist bis 11 Uhr normaler Dienstbetrieb angesagt.

Velbert Mitarbeiter der Kreisverwaltung bauen Überstunden ab An Rosenmontag, 24. Februar, bleiben alle Dienststellen der Kreisverwaltung geschlossen. Diesen freien Tag erhalten die Mitarbeiter nicht „geschenkt“, teilt der Kreis mit. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter „arbeiten ihn durch Überstunden heraus oder nehmen Urlaub“, erläutert die Kreisverwaltung.

Ab dann steht es jedoch auch dort den Mitarbeitern frei, Freizeitausgleich für geleistete Überstunden in Anspruch zu nehmen. Da erfahrungsgemäß nicht alle Mitarbeiter von diesem Angebot Gebrauch machen, werden zumindest Teile der Verwaltung ihr Serviceangebot – wenn auch eingeschränkt – aufrechterhalten können. Die Verwaltung bleibt also auch nach 11 Uhr geöffnet, allerdings wird dringend empfohlen, sich bei einem beabsichtigten Besuch spätestens einen Tag vorher telefonisch zu vergewissern, ob der benötigte Ansprechpartner auch verfügbar sein wird.