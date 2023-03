Velbert: Ab sofort für den Weihnachtsmarkt anmelden

Der Weihnachtsmarkt auf dem Offersplatz zieht immer viele Velberter an.

Velbert. Das Stadtmarketing Velbert nimmt ab sofort Anmeldungen für den Weihnachtsmarkt auf dem Offersplatz entgegen. 17 Weihnachtshütten warten.

Obwohl Ostern noch bevorsteht, haben die Vorbereitungen für den Weihnachtsmarkt Am Offers bereits begonnen. Das Stadtmarketing Velbert nimmt ab sofort Anmeldungen für die 17 Weihnachtshütten sowie Bewerbungen um die Bewirtschaftung des zentralen Pavillons entgegen.

Nach dem erfolgreichen Neustart des Weihnachtsmarktes Am Offers freut sich das Stadtmarketing Velbert auf die dritte Auflage. Der Weihnachtsmarkt wird in diesem Jahr vom 8. bis 10. Dezember (zweites Adventswochenende) und vom 15. bis 17. Dezember (drittes Adventswochenende) stattfinden. Im Rahmen des Weihnachtsmarktes ist für den 17. Dezember ein verkaufsoffener Sonntag in Planung.

Dem Velberter Weihnachtsmarkt Leben einhauchen

„Es sind die Standbetreiber, die unseren Hütten Leben einhauchen und den Weihnachtsmarkt Am Offers zum beliebten Treffpunkt für die ganze Familie machen“, erklärt Olaf Knauer, Abteilungsleiter Velberter Stadtmarketing. Anmeldungen für den diesjährigen Weihnachtsmarkt werden bis zum 30. Mai entgegengenommen. Weitere Informationen sind unter https://stadtmarketing.velbert.de/events/weihnachtsmarkt-am-offers abrufbar. Ansprechpartnerin ist Daniela Hantich, Telefon 02051/26 2486, E-Mail: daniela.hantich@velbert.de.

Zentrales Element auf dem Markt

Auch für den prominent sichtbaren Pavillon als das zentrale Element auf dem Weihnachtsmarkt Am Offers sucht der Veranstalter einen Betreiber, der an zwei Wochenenden für den qualitativ hochwertigen Getränkeausschank sorgt. Interessierte Caterer und Gastronomen aber auch Vereine oder Institutionen mit Cateringerfahrung können sich bis zum 14. Mai online um die Bewirtschaftung des Weihnachtsmarkt-Pavillons bewerben. Weitere Informationen sind unter https://stadtmarketing.velbert.de/events/bewerbung-pavillon-weihnachtsmarkt-am-offers abrufbar.

