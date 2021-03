Velbert: 82-Jähriger bei Wechseltrick um Bargeld betrogen

Foto: .Polizei ME / Polizei ME

Velbert. Ein Unbekannter hat den Velberter Senior im Parkhaus um Kleingeld gebeten und ihm anschließend die Geldscheine aus dem Portemonnaie gezogen.

Ein 82-Jähriger ist am Montagmittag (1. März) Opfer eines Wechseltrickbetruges geworden. In einem Parkhaus an der Hofstraße in Velbert stahl der Täter dem hilfsbereiten Senior das Scheingeld. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Gegen 13.30 Uhr wurde der 82-jährige Velberter im Parkhaus Hofstraße von einem Mann um das Wechseln von Kleingeld gebeten. Der hilfsbereite Senior überreichte einige Münzen und der Unbekannte legte das Wechselgeld zurück in das Portemonnaie des Seniors.

Erst später fiel dem Velberter auf, dass aus dem Scheinfach Bargeld entwendet worden war und er informierte die Polizei. Trotz einer sofort eingeleiteten Nahbereichsfahndung konnte der Betrüger nicht mehr angetroffen werden. Der Senior beschreibt den Täter folgendermaßen: circa 30 Jahre alt und 170cm groß. Er hatte kurze schwarze Haare, eine schmächtige Statur und ein gepflegtes Aussehen, der Mann sprach gebrochenes Deutsch. Die Beamten leiteten ein Strafverfahren zu dem Wechseltrickbetrug ein und bitten Zeugen, sich mit der Polizei Velbert, 02051 946 6110, in Verbindung zu setzen

