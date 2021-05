Velbert: 73-Jähriger setzt Auto vor Gartenmauer

Foto: Polizei ME / Polizei Mecklenburg-Vorpommern

Velbert. Ein 73-jähriger Kia-Fahrer ist mit seinem Auto von der Straße abgekommen und vor eine Gartenmauer geprallt. Es entstand erheblicher Sachschaden.

Unverletzt hat ein 73 Jahre alter Velberter eine Kollision mit einer Gartenmauer überstanden. Auf der Eichholzstraße war der Mann von der Straße abgekommen.

Nach dem aktuellen Stand der Unfallermittlungen war der Mann am Montagmittag mit seinem Kia über die Eichholzstraße gefahren, als ihm in einer Kurve laut eigenen Aussagen plötzlich schwarz vor Augen wurde und er daher die Kontrolle über sein Auto verlor. Der Wagen prallte in eine steinerne Gartenmauer, die aufgrund des wuchtigen Aufpralls umstürzte.

Führerschein sichergestellt

Glücklicherweise zog sich der Mann bei dem Alleinunfall keine schwereren Verletzungen zu - er musste dennoch vor Ort in einem Rettungswagen vorsorglich behandelt werden. Bei dem Unfall wurde jedoch sein Wagen im Frontbereich nicht unerheblich beschädigt, weshalb das Auto abgeschleppt werden musste. Es entstand ein Sachschaden von mehr als 10.000 Euro. Die Polizeibeamten stellten bei der Unfallaufnahme fest, dass der 73-Jährige augenscheinlich aus gesundheitlichen Gründen aktuell nicht in der Lage war, ein Kraftfahrzeug im Straßenverkehr zu führen, weshalb sie den Führerschein des Mannes vorerst sicherstellten.

