Velbert: 50.000-Euro-Mercedes vor der Haustür gestohlen

Velbert. Unbekannte haben einen Mercedes-Benz vor der Velberter Haustüre seines Besitzers gestohlen. Die Polizei hofft auf Hinweise von Zeugen.

Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Mittwoch, 5. April 2023, einen blauen Mercedes Benz GLC vor einem Einfamilienhaus in Velbert-Langenhorst entwendet. Die Polizei ermittelt und bittet um Zeugenhinweise.

Der Mercedes Benz AMG GLC 43 ist in der Zeit von Dienstagabend, 4. April,18.15 Uhr, bis Mittwochmorgen, 4 Uhr, gestohlen worden, so die Polizei. Das Auto war vor einer privaten Garage eines Einfamilienhauses an der Straße Waldweg abgestellt. Wie der oder die Täter die ordnungsgemäß verschlossene blaue Kombilimousine öffnen und den vier Jahre alten Mercedes Benz starten und wegfahren konnten, ist bisher unklar.

Von dem in Velbert gestohlenen Fahrzeug fehlt jede Spur

Seit dem Diebstahl fehlt jede Spur des mittels keyless-go betriebenen Fahrzeugs mit dem Kennzeichen „ME - OE 111“. Der aktuelle Zeitwert des Fahrzeuges wird mit über 50.000 Euro angegeben. Bisher liegen der Velberter Polizei keine konkreten Hinweise auf den oder die Fahrzeugdiebe und den Verbleib des gestohlenen Mercedes Benz vor.

Zur internationalen Fahndung ausgeschrieben

Ein Strafverfahren und weitere Ermittlungsmaßnahmen wurden eingeleitet, das Fahrzeug zur internationalen Fahndung ausgeschrieben. Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen sowie sonstige Beobachtungen, die in einem Tatzusammenhang stehen könnten, wie auch Angaben zum Verbleib des gesuchten blauen Mercedes Benz, nimmt die Polizei Velbert, Telefon 02051 / 946 6110, jederzeit entgegen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert