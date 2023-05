Velbert: 1,3 Millionen Euro für die Schloss-Außenanlagen

Velbert. Velbert erhält aus einem NRW-Städtebauprojekt 1,3 Millionen Euro. Damit sollen die Außenanlagen von Schloss Hardenberg neu gestaltet werden.

Die NRW-Landesregierung hat jetzt die Förderauswahl für die Projekte der „Städtebauförderung 2023“ bekannt gegeben. Insgesamt werden in ganz Nordrhein-Westfalen 225 Projekte in Höhe von 386,2 Millionen Euro gefördert. Auch Velbert ist mit zwei Maßnahmen dabei. Gefördert wird insbesondere die Umgestaltung der Außenanlage des Schloss Hardenbergs in Velbert-Neviges mit 1,3 Mio. Euro. Darüber hinaus werden private Baumaßnahmen in der Innenstadt zur Verbesserung des Stadtbildes in Höhe von 110.000 Euro unterstützt.

„Velbert wird fit für die Zukunft gemacht“

Dazu der örtliche CDU-Landtagsabgeordnete Martin Sträßer: „Velbert wird fit für die Zukunft gemacht. Rat und Verwaltung sind hier sehr aktiv. Und auch die Städtebauförderung des Landes Nordrhein-Westfalen ist ein verlässlicher Partner. Als gebürtiger Nevigeser freue ich mich besonders über die große Fördersumme für die Außenanlagen des Schlosses Hardenberg. Das bringt auch Neviges richtig voran.“

Mit der Städtebauförderung ermutigt die Landesregierung gemeinsam mit Bund und Europäischer Union die Kommunen, die aktuellen Herausforderungen mit Mut und Kreativität anzugehen. Die Städtebauförderung macht Brachflächen zu lebendigen Zentren, Plätze zu Treffpunkten und Bauwerke zu Wahrzeichen. Velbert bringt diesen Mut und Kreativität auf und geht diese Herausforderungen an.“

Ausgewählte Projekte

An der Finanzierung der ausgewählten Projekte des Städtebauförderprogramms 2023 werden sich nach aktueller Planung die Landesregierung Nordrhein-Westfalen mit 202,9 Millionen Euro, der Bund mit 146,6 Millionen Euro und die Europäische Union mit rund 36,7 Millionen Euro beteiligen.

Mehr Artikel aus dieser Rubrik gibt's hier: Velbert