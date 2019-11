Charlotte strahlt. Die Dreijährige freut sich, dass ihre Mama heute Nachmittag nur für sie ganz allein Zeit hat. Denn die Mama für sich hat das kleine Mädchen nur noch selten, seitdem ihre kleine Schwester vor fünf Monaten auf die Welt gekommen ist. Die Mama-Zeit hat sie Claudia Kreiskott zu verdanken. Sie macht mit bei „Wellcome“ und kommt jede Woche für rund zwei Stunden nachmittags in die junge Familie.

Die Großeltern wohnen weit weg

Auch Charlottes Mama Sarah Evers freut sich über den Einsatz von Claudia Kreiskott. „Ich habe oft das Gefühl, dass Charlotte zu kurz kommt, seit Baby Johanna da ist“, berichtet die junge Frau. Denn das Baby ist ein sehr sensibles Kind, das viel weint und die Aufmerksamkeit seiner Mutter stark in Anspruch nimmt. „Die Kleine ist sehr Mama-fixiert und ich habe oft Sorge, Charlotte nicht gerecht werden zu können“, sagt Sarah Evers. Die Großeltern wohnen weit weg und so gab es niemanden, der die Zweifachmutter entlasten konnte. Als sie mit ihren Kräften beinahe am Ende war, erfuhr Sarah Evers von „Wellcome“. Das Angebot des SKFM Velbert/Heiligenhaus vermittelte dann den Kontakt zu Claudia Kreiskott, die nun seit rund sieben Wochen in die Familie kommt.

Velbert Bundesweit in 4200 Familien aktiv Wellcome wurde 2002 von der Sozialpädagogin Rose Volz-Schmidt in Hamburg gegründet. 2018 waren die Ehrenamtlichen bundesweit in 4200 Familien aktiv. In Velbert bietet der SKFM Wellcome an. Ansprechpartnerin ist Koordinatorin Kirsten Sme, 02051 2889 337. Sie ist auch per Mail zu erreichen: velbert-heiligenhaus@wellcome-online.de.

Ein Begrüßungslied wird gesunken

Kreiskott ist ein „alter Hase“ bei „Wellcome“, vor Johanna hat sie bereits fünf Kinder in Familien betreut. „Das letzte Mal waren es sogar Zwillinge,“ berichtet sie. Sie hat viel Erfahrung mit kleinen Kinder und einen sicheren Umgang mit ihnen. Johanna hat sie akzeptiert. Wenn Claudia Kreiskott kommt, singt sie stets ein Begrüßungslied, ihre Erkennungsmelodie sozusagen. „Was wir in den zwei Stunden unternehmen, hängt auch von Johanna ab“, sagt sie. „Wir gehen oft spazieren, wenn sie es dann aber nicht mag, gehen wir nach Hause und machen was auf der Spieldecke“, berichtet sie weiter. Claudia Kreiskott mag Kinder, ihre eigenen sind schon fast erwachsen und so kann sie weiter in Kontakt zu kleinen Kindern sein.

230 Standorte im deutschsprachigen Raum

Sarah Evers kümmert sich während der zwei Stunden um Charlotte. „Ich kann mit ihr dann auch auf dem Spielplatz mal klettern, ohne Johanna in der Bauchtrage dabei zu haben“, erzählt sie.

„Wellcome“ gibt es an rund 230 Standorten im deutschsprachigen Raum. In Velbert bringt der SKFM Ehrenamtler und junge Familien zusammen, pro Stunde zahlen die Familien für den Wellcome-Einsatz. Damit werden Fahrtkosten und Versicherung der Ehrenamtler bezahlt. Aber auch arme Familien können in den Genuss von „Wellcome“ kommen.

Im ersten Jahr des Kindes

Wellcome versteht sich als eine Art Nachbarschaftshilfe für Eltern im oftmals schwierigen ersten Jahr des Kindes. Oft fühlen sich auch Mütter mit ihrem ersten Nachwuchs allein gelassen und überfordert, auch hier kann „Wellcome“ für Entspannung innerhalb der Familie sorgen. „Wellcome“ ist allerdings auf das erste Lebensjahr des neuen Menschen beschränkt.

Sarah Evers jedenfalls ist dankbar für die Hilfe. Und von dem Konzept vollends überzeugt: „In 15 Jahren werde ich selbst bei Wellcome aktiv. Das habe ich mit jedenfalls fest vorgenommen“, sagt sie lächelnd.