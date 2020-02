Unterschiedlich lange Brut

Die Dauer der Brut ist bei Vögeln von Art zu Art unterschiedlich. So brütet das Rotkehlchen etwa laut NABU zwölf bis 15 Tage. Auch die Monate, in denen die Vögel brüten, variiert. Die allermeisten Arten nisten aber im Frühling.

Wer ein Nest in seinem Garten findet, sollte die dort brütenden Vögel übrigens so wenig wie möglich stören: wenig Bewegung, wenige Geräusche und grundsätzlich wenig Aufmerksamkeit. An sehr heißen Tagen kann jedoch ein dezent platziertes Schälchen mit Wasser in der Nähe nicht schaden.